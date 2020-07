Cacho López y su huella en la comunidad lomense

Norberto “Cacho” López nació el 10 de septiembre de 1933, el mismo día en que se conmemoraba un año más de la fundación del municipio de Lomas Zamora, al cual terminaría dedicando gran parte de su vida y sería reconocido por ello con un nombramiento de Ciudadano Ilustre. López falleció el 12 de julio pero su huella quedará marcada en quienes los conocieron.

“Cacho” López, como todos lo conocían, era radical. En 1983 con la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín, fue electo concejal. En su carrera como edil, “se dedicó a impulsar la construcción del Jardín de infantes 923 de San José, la salita de primeros auxilios San Martín y también participó de lo que es hoy la escuela secundaria N° 8”, destacó su hija, Celeste López. “Hoy soy preceptora allí y mi papá ayudó a la creación de esa escuela, me llena de orgullo”, comentó entre risas y lágrimas.

Luego de su paso como concejal “Cacho” siguió construyendo su lazo con la comunidad. Siempre atento a las necesidades de todos “más allá de cualquier barrera política”. “Con tal de ayudar a la gente, no tenía problemas de golpear puertas, de cualquier bandera política, no importaba, lo que importaba era poder ayudar y conseguir cosas para la gente, esa era la prioridad. Y no pedía nada a cambio”, recordó Celeste.

Uno de los lugares en los cuales López puso más empeño y dedicación fue en la escuela primaria N°78 Juana Azurduy, de Temperley, donde asistieron sus hijos y a la que dedicaría muchos años más como presidente de la Asociación Cooperadora e “incansable colaborador”.

Norberto en la Escuela Primaria N°78, año 1973

“Toda la vida se dedicó a la escuela. Tenía 79 años y seguía pintando las paredes de la escuela, hacía empanadas para los actos, les llevaba cosas a los chicos, iba a todos los actos. Formó un vínculo muy fuerte con la comunidad educativa”, relató Celeste en diálogo con Info Región.

El obrar solidario de López fue reconocido en el 2013 por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora que lo reconoció como como Ciudadano Ilustre del distrito. “La placa se la entregaron el 13 de noviembre del 2013, a sus 80 años, tenía una emoción incontenible, fue un orgullo enorme”, recordó su hija.

Gracias a su dedicación y devoción por los vecinos de San José, por la comunidad educativa de la escuela N°78 y por su misma familia, Norberto “Cacho” López, será recordado siempre por todos los que lo conocieron.

La despedida

“No podemos dejar de recordarlo y hacerle saber a su familia que siempre será recordado por la comunidad educativa como un hombre de bien con valores a imitar!!! QEPD y Gracias por todo lo que hizo por nuestra querida Escuela!!!”, fue el mensaje que transmitieron desde la primaria N°78 a través de sus redes sociales.

Por su parte, desde las redes del Concejo Deliberante expresaron: “El Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora lamenta el fallecimiento del ex concejal y vecino ilustre Norberto Carlos López”.

En esta línea, Celeste se mostró agradecida por todas las muestras de cariño que recibió su padre. “Dejó una huella en todos los que lo conocieron, y hoy a pesar de la situación del covid y que no se pudo hacer un velorio normal, fue un mundo de gente el que se tomó el tiempo para despedirlo por redes, o por mensajes. Vecinos, la gente de la escuela y desde el Municipio”, valoró.