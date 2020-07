Una familia perdió todo en un incendio y sus vecinos piden donaciones para ayudarlos

Una familia de la zona rural de Esteban Echeverría perdió su casa en un incendio y terminó durmiendo a la intemperie debajo de una antena telefónica. Una vecina les ofreció construir una casilla en el fondo de su terreno pero lo único que consiguieron fueron tarimas y chapas. Piden ayuda al Municipio y de la comunidad.

El barrio en el cual ocurrió el incendio se encuentra alejado de los centros urbanos del distrito. No tiene más de 10 casas y está a un costado de la Ruta Provincial 16, que une los distritos de Almirante Brown, Presidente Perón, Esteban Echeverría, San Vicente y Cañuelas.

En este marco, Norma, una vecina de Alejandro Korn, que se solidarizó con la familia, aseguró que pudieron armar, para “no dormir en la intemperie”, es “una casilla de un ambiente y un techo de chapa que da lástima”. “Ahí están durmiendo el papá, la mamá y los dos chiquitos, en piso de tierra, no tienen abrigo, les faltan frazadas, colchones, necesitan todo”, contó.

En diálogo con Info Región, la mujer aseguró que intentó comunicarse “por distintas vías” con el Municipio de Esteban Echeverría, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta. “Yo estoy tocando puertas en el Municipio, pero todavía no me dieron respuesta. Y me parte el alma ver cómo se quedó sin nada esta familia, con dos hijos chiquitos, ellos son un matrimonio joven, son buena gente y trabajadora. Sé que son tiempos de pandemia pero necesitamos que los ayuden, estamos desesperados”, relató angustiada Norma.

Los vecinos relataron que la zona en la que viven “es muy carenciada de por sí”, las calles son de tierra, no llega el gas natural y cuando llueve “no se puede ni salir ni ingresar al barrio”.“Son todas casas muy humildes, estamos cansadas de llamar al municipio y que no den respuesta, es un lugar olvidado por todos, necesitamos una mejor calidad de vida”, reclamaron.

Para quienes deseen realizar una donación pueden ponerse en contacto con el número: 113524-9203 (Norma). Todo será de ayuda, desde materiales de construcción, hasta ropa, frazadas, colchones y alimentos.