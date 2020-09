Lanús: “Es muy penoso calificar de enemigo al que no piensa igual”, advirtió López

El concejal de Lanús por Juntos por el Cambio y secretario del Partido Justicialista local, Omar López, criticó el comunicado del edil Gabriel Sandoval de cara a la próxima interna peronista en el distrito y sostuvo que “es muy penoso calificar de enemigo al que no piensa igual”. En esa línea, enfatizó que “es democrático no estar de acuerdo” y remarcó que la conferencia del gobernador Axel Kicillof junto con intendentes como Néstor Grindetti “es un mensaje para estúpidos que piensan que el enemigo está al lado”.

“Tenemos un Consejo del Partido Justicialista que no se reúne hace muchísimos meses, porque desde que acordaron acompañar al gobernador y al presidente y tener un candidato consensuado para no hacer nada, salió todo como salio y ahora andan buscando encontrar algún culpable. Es muy penoso encontrar a alguien que habla de vos y te califica de enemigo por no pensar igual y eso es una falta el respeto al sistema democrático que tanto nos costó conseguir. Como él (Sandoval) no estuvo en ningún lado en el que haya corrido algún riesgo, entonces no tiene ni idea de lo que costó conseguir este régimen democrático que tiene que ver con el respeto y la voluntad de servir, pero como hay gente que no colabora con nadie sino que se sirven de la política no entienden estas cosas”, disparó el edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, siguió con las críticas al concejal por De Lanús para Lanús y afirmó: “Lo mejor es que firmó en la más completa soledad, no tiene acompañamiento. Si ese comunicado lo hubiera avalado el grupo que está dirigiendo ahora sería algo más serio que la palabra de Sandoval”.

Poner en práctica

Asimismo, se refirió al comunicado que emitieron otros integrantes del partido, en el cual llaman a “reflotar” al justicialismo local y López afirmó que la postura “es loable hasta que llegue el momento de ponerlo en práctica” y aclaró que va a “participar de la modificación de la estructura y orientación en cualquier instancia”.

“El PJ de la Provincia jamás va a prohibir que yo participe, es democrático. Podemos no pensar igual y decidir no estar de acuerdo, lo que no se puede es decir que porque ellos consideran una lista como amarilla sean los enemigos, es una vergüenza y algo muy cuestionable”, enfatizó.

Mensaje

Por otro lado, consideró que el discurso que brindó el gobernador junto a distintos jefes comunales del Conurbano como Grindetti “es un mensaje para los estúpidos que se creen que el enemigo está al lado” y sostuvo que “Kicillof le está diciendo que si la tropa no entiende los gestos va a quedar relegada en cualquier ambición que tenga dentro del espacio”.

“El país y la sociedad están en peligro, no puede haber gente hablando de estas cosas, me llama la atención que los mismos dirigentes con los que a veces estamos codo a codo en algún acto no los llamen a la reflexión y a cambiar de actitud”, concluyó López.