Interna en el PJ de Lanús: “El límite es no pasarse al bando enemigo”, enfatizó Sandoval

El concejal por el Frente de Todos y secretario del Partido Justicialista de Lanús, Gabriel Sandoval, apuntó contra los dirigentes del PJ que se unieron al oficialismo local y enfatizó que “el límite es no pasarse al bando enemigo”. En esa línea, hizo un llamado a “discutir entre todos internamente para encontrar el horizonte, pero con la cabeza en la pandemia” y pidió no dejarse llevar por cuestiones que “lastiman al peronismo”.

“Hace algunos meses se vienen dando acciones de compañeros vinculados al secretariado, tendientes a empezar a ver con buenos ojos algunas acciones del Ejecutivo local. Ni hablar que uno de los integrantes del partido es concejal del PRO, otro asumió en el Ejecutivo y otro edil está coqueteando con los sectores que dicen llamarse peronista que hoy acompañan la política municipal de Cambiemos. Ante algunos llamados de compañeros y referentes barriales en el que nos contaron que están intentando juntar adhesiones, aunque no queda claro con qué fin o reivindicando qué, decidí dejar en claro nuestro posicionamiento y hacer un llamado a rediscutir internamente para encontrar el horizonte, pero con la cabeza en la pandemia y no dejarnos llevar por ese canto de sirenas que no hace más que lastimar al peronismo y en estos momentos a los vecinos de Lanús”, remarcó el edil en diálogo con Info Región.

El Partido Justicialista de Lanús atraviesa una dura interna producto de que varios dirigentes se alejaron de la actual gestión conducida por el ex intendente Darío Diaz Pérez para sumarse al oficialismo, como el concejal por Juntos por el Cambio Omar López, quien adelantó que buscará la presidencia del espacio o el ex edil Jorge García quien se sumó a la Jefatura de Gabinete de Diego Kravetz y es el principal apuntado por los integrantes del partido de querer quedarse con la conjunción del PJ local.

Además, hace algunos meses el presidente del partido perdió a uno de sus hombres importantes en el Concejo cuando el concejal Héctor Montero rompió filas con el bloque, armó su espacio y expresó su descontento con la conducción actual.

“El límite es no pasarse al bando enemigo, es tener en claro el momento sanitario que estamos viviendo. Ningún peronista de bien, doctrinario, jamás podría referenciarse, trabajar o comulgar con dirigentes, militantes y operadores a un proyecto político diferente al que hoy defiende los derecho de los y las trabajadores. Hago un llamado no para aplicarle el peronómetro a nadie, sino para poder discutir entre todos los que hoy continúan en este espacio político que conduce el presidente, Alberto Fernández, y que jamás van a adherir a un proyecto político que genera hambre”, enfatizó.

Comunicado

En este contexto, Sandoval emitió un comunicado en el que pide no sumarse a “la desesperación de algún oportunista amarillo” y en cambio hacer “foco en la lastimosa realidad del distrito” y mientras “reflexionar y charlar sobre el futuro del partido”.

“Seamos generosos con el tiempo que vivimos, aferrémonos a nuestra doctrina, yo estoy a disposición de que en lo inmediato construyamos de un mejor Partido, herramienta necesario de las y los trabajadores para recuperar un distrito conducido por la oligarquía nacional y gobernado por pseudos peronistas que hace tiempo ya eligieron cruzarse al bando enemigo”, remarcó.

Asimismo, reconoció “la falta de densidad política y de competitividad que viene sufriendo el PJ hace años”, pero planteó si alguien “puede creer que ese déficit se va saldar con agentes amarillos” que quieren infiltrarse en el partido.

“Ningún peronista de bien podría permitir que militantes vinculados al espacio de Mauricio Macri, símbolo del liberalismo y el antiperonismo, podrían llevar los destinos de nuestro Partido Justicialista a los horizontes de la justicia social que los militantes de bien perseguimos. Siempre de acuerdo con que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie”, cerró el comunicado.