“Hacer aperturas precoces puede traer más daño que soluciones”, advirtió Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que “hacer aperturas precoces puede traer más daño que soluciones”, en el marco de una conferencia de prensa brindada este lunes en La Plata.

“¿Cómo les voy a explicar a los médicos que mientras no dan abasto nosotros seguimos abriendo actividades? Hacer aperturas precoces puede traer más daño que soluciones. No podemos acompañar nuevas aperturas y perder lo que logramos en estos 5 meses: salvar vidas, que nadie se quede sin atención, cuidado ni ambulancias”, sostuvo.

Quiero agradecerles a los trabajadores y trabajadoras de la salud por el compromiso y el profesionalismo que le ponen todos los días a una situación inesperada y dramática. Gracias por cuidar la vida de los y las bonaerenses. pic.twitter.com/4q4mZy7FU3 — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 31, 2020

En ese sentido, recordó que el principal objetivo de esta cuarentena es que no colapse el sistema sanitario, al tiempo que pretende “que se contagie y muera la menor cantidad de gente posible” dado que “el virus todavía nos está ganando”.

“Si no saturamos el sistema es porque Alberto (Fernández) puso el aislamiento y nos dedicamos a ampliar el sistema de salud”, agregó Kicillof y planteó que “es un error abrir prematuramente porque se contagia la gente y no se puede parar la circulación del virus”.

Y agregó: “No tenemos vacuna ni remedio y eso genera impotencia e incertidumbre. La única forma de cuidarse es tomar distancia, usar barbijos y lavarse las manos. Es un momento crucial y seguir cuidándonos es el mal menor. Si al virus le das ventaja, se escapa, contagia y a veces mata”

Kicillof presentó un plan productivo para la pospandemia que contempla un plan de obra pública, beneficios crediticios e impositivos, asistencia a distintos sectores y medidas para mejorar las exportaciones, informaron fuentes del Poder Ejecutivo.

Estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermin, todo su gabinete y la jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín de La Plata, Elisa Estenssoro. También estuvieron los intendentes de Lanús, Néstor Grindetti; La Plata, Julio Garro; Quilmes, Mayra Mendoza; Hurlingham, Juan Zavaleta, y de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

En otro orden, el mandatario provincial pidió “no politizar” la situación que se vive ante la pandemia de coronavirus y remarcó que se está ante una “situación delicada y no en una elección”.

Al respecto, apuntó contra quienes “todo el tiempo desinforman o critican lo que haga el Gobierno” a tener en cuenta que es “una situación delicada, de pandemia y no una elección”. “Les pido que pongan en pausa esa actitud y esa discusión política hasta poder salir de esta situación. No es un año electoral, sino de pandemia. No es momento de hacer política”, añadió.

“Me eligieron para gobernar y tomar decisiones, no lo voy a hacer con focus group o encuestas sino pensando en el cuidado de la salud”, indicó el mandatario y apuntó que “hay discursos difíciles de explicar con la situación actual”.

En ese tono, estimó que no se puede “tirar todo el esfuerzo a la basura”, pidió “la mayor responsabilidad posible a las autoridades” y reconoció que si bien toda la sociedad desea “volver a las actividades de siempre”, ello “no se puede porque hay un virus que mata”.