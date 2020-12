Lanús: Rodríguez Larreta y Santilli participaron del plenario de “Hacemos”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó en las últimas horas del primer plenario organizado por el espacio peronista “Hacemos” de la Tercera Sección Electoral. Se llevó a cabo en el club Monte Chingolo de Lanús y también estuvieron el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; el intendente anfitrión, Néstor Grindetti; y el jefe de Gabinete local, Diego Kravetz.

Al encuentro asistieron más de 30 concejales, ex legisladores, funcionarios y dirigentes justicialistas de los 19 distritos de la Tercera Sección Electoral. Allí, Rodríguez Larreta analizó la situación política y social del país y llamó a los dirigentes presentes a “sumarse a una alternativa real con vocación de poder donde todos sean parte”.

El nuevo espacio está conformado, entre otros dirigentes, por el secretario General de trabajadores de comercio Avellaneda-Lanús, Pedro Machado; el ex jefe de gabinete lomense, Guillermo Viñuales; el ex director de Seguridad nacional, Héctor Corrado; la secretaria de Desarrollo Social lanusense, Noelia Quindimil; el concejal Omar López; los ex candidatos a intendente, Walter Di Giuseppe, Mario Kanashiro, Facundo Prieto y Marcelo Fuentes y los ex diputados bonaerenses, Jorge Mancini y Mariano San Pedro.

Los dirigentes peronistas difundieron un documento donde analizaron la coyuntura política, realizaron fuertes críticas a los gobiernos nacional y provincial y abogaron por la necesidad de conformar un espacio enmarcado en el “Hacer”.

En un pasaje del texto, los referentes peronistas sumaron críticas al oficialismo “Como militantes y dirigentes justicialistas de nuestra región nos sentimos ajenos a un gobierno, partidariamente sectorizado, que pretende profundizar las antinomias, que vulnera la institucionalidad y que impide un debate amplio y participativo de los principales problemas que la democracia aún no ha podido resolver”.