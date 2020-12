Lanús también tiene un Mapa de la Memoria

En articulación con la Universidad Nacional de Lanús, Nación e Hijos Lanús se creó un Mapa de la Memoria del distrito con información, datos e historias de los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

El proyecto se enmarca en el programa “Memoria activa en territorio”, desarrollado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el que articulan la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Universidad Nacional de Lanús e Hijos Lanús.

Se trata de una plataforma virtual de geolocalización de acceso público (link) – al igual que la de Lomas de Zamora– que se ocupa de brindar datos relacionados con las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado durante la última dictadura militar, y los centros clandestinos de detención que funcionaron en el distrito. Su base de datos está conformada a partir del entrecruzamiento del Registro Único de victimas de Terrorismo de Estado (RUTE) y de un listado creado en 2012 por familiares y asociaciones civiles del distrito.

“No hay pueblo que pueda crecer si no tiene memoria. Los sueños de los 30 mil están ahí en este mapa para poder continuarlos y seguir su lucha”, sentenció David Ariza, miembro de Hijos Lanús. Además, afirmó a Info Región que no es un trabajo finalizado, sino que es un punto de partida para la construcción de la Memoria, Verdad y Justicia. De hecho, crearon paralelamente un mapa colaborativo por google maps (link) donde también podés aportar datos, fotos, audios, videos, recortes periodísticos, entre otros, enviando un mail a mapamemorialanus@gmail.com

“La idea es mostrar a esos compañeros, como eran en su vida más allá de la historia de desaparecidos”, expresó, al tiempo que planteó: “Les pones un rostro y una identidad a un compañero que deja de ser un dato de un libro de historia y pasa a ser un vecino“. “Eso hace que la memoria del pasado pueda hacer entender el presente para construir un mejor futuro”, consideró.

“Desde HIJOS trabajamos siempre una consigna: ‘Nacimos en su lucha, y ellos continúan en la nuestra’. Es nuestra idea trabajar en ese sueño de los 30 mil y que las nuevas generaciones puedan verlo y sentirlo tal cual como lo sentimos nosotros. Es fundamental la memoria activa para que el pueblo no olvide estas cosas”, concluyó.