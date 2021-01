Presentan la guía para la aplicación de la IVE en la Provincia

El Gobierno bonaerense presentó la guía de acción para orientar en la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a los profesionales de la salud del distrito, en el marco de la promulgación de la Ley 27.610 y la firma de la resolución que aprueba su aplicación en la provincia de Buenos Aires.

El acto, que se desarrolló en la casa de gobierno de La Plata, fue encabezado por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y la ministra de Salud y de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

La funcionaria dijo, más temprano, que con la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se evitarán “muchas de las complicaciones que la clandestinidad llevaba”, en el marco de la presentación de la guía de acción para orientar a los profesionales de la Salud del distrito.

“Esta guía es un documento de más de 30 páginas preparado especialmente para los efectores de la Salud de la provincia, que es un documento complementario del protocolo de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), que son los abortos que ya estaban vigentes en la Argentina“, dijo la ministra en diálogo con radio Continental, antes del acto.

Agregó que desde 1921 en el Código Penal estaban vigentes interrupciones de embarazos “pero con protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, a los que adhirió la Provincia desde que asumió esta gestión”. Dijo que la guía que hoy se presentó “suma la interrupción voluntaria hasta la semana 14 por pedido de la mujer, que lo incorpora la Ley 27.610, así también como la atención pos aborto”.

Al ser consultada sobre la modalidad que tendrá el proceso, la ministra explicó que la práctica está accesible en todo el sistema de salud, público o privado, con o sin obras sociales y será a pedido de cada mujer. “La mujer que lo requiera se acercará a un centro de salud, se pide la práctica, se hace la atención ginecológica, y a partir de ahí hay 10 días, según establece la ley, como máximo para que se de la respuesta para que se acceda a la práctica”, explicó.

Precisó que la Provincia ya había comprado misoprostol que se usaba para las ILE y explicó que en la consulta con el profesional de la Salud que atienda a cada mujer, “se verá la historia clínica, las condiciones y se le receterá la pastilla” y enfatizó que “el sistema público de salud lo tendrá para dar”. “El Programa Nacional de Salud Reproductiva compró y, así como entrega los insumos de métodos anticonceptivos, también ha incorporado el misoprostol que lo entrega para que llegue a todo el país”, informó.

En cuanto a los profesionales, la ministra dijo que “se ha garantizado en todos los sectores la implementación de las interrupciones de los embarazos como también se garantiza la objeción de conciencia si hay profesionales que no están de acuerdo”. “Los profesionales tienen derecho a no hacerla, es un posicionamiento frente a la práctica, pero lo que no pueden es obstaculizar el derecho a quien lo requiere, deben garantizarle a esa mujer que vaya al sector que si la haga”, subrayó y agregó que la guía “le da mucha certeza a los profesionales de salud” que muchas veces llegaban “amenazados con causas penales o persecuciones”.