Por un problema de Telefónica, vecinos de Lomas de Zamora se encuentran sin servicio desde hace semanas

Son varios los vecinos del distrito de Lomas de Zamora que se encuentran sin línea telefónica desde hace tres semanas. Se encuentran “incomunicados” y la empresa no les brindan respuesta a sus reclamos. Telefónica admitió que hay un “problema en la central”, que derivó en un “inconveniente masivo”.

“Hace mas de 20 días estamos sin servicio. Somos varios vecinos, de la zona de Banfield, Lomas y Temperley. Se hacen los reclamos, pero te contesta un aparato y no podes hablar con nadie. Nadie te atiende, no hay respuesta“, lamentó Nora, una de las vecinas de Temperley damnificadas, quien además indicó que en marzo del año pasado estuvo 32 días sin servicio y 10 en octubre.

“Estamos incomunicados. Uno paga el servicio y no te dan respuesta de nada“, criticó. Ella estima que son 10 las manzanas que están atravesando la misma problemática. “Estuvimos 32 días sin teléfono, del 7 de marzo al 7 de abril, y en octubre 10 días, pero ahora esta mi hermana la cuñada de mi hermana, la señora de enfrente, la señora del costado y todo el barrio sin teléfono”, enfatizó.

Desde Telefónica informaron que tienen un “inconveniente masivo por un problema en la central”. “La mitad de las líneas dejaron de funcionar y están en reparación, por eso es que todavía no tienen servicio”, explicaron a Info Región. El compromiso es “hacer todo lo posible” para que esta semana se resuelva el problema.

A medida que se restablezcan las líneas, se comunicarán con los titulares, explicaron.

La vecina destacó que hay gente grande que no tiene celular ni computadora y no puede salir por la pandemia. “No se pueden comunicar de ninguna manera con su familia. Estamos haciendo cadenas con mis sobrinos desde donde están ellos“, explicó.