Lomas de Zamora: CreArteCine lanza las carreras de Guión Audiovisual y Actuación

La Escuela Argentina de Arte y Comunicación de Lomas de Zamora lanzó dos nuevas carreras que se pueden realizar de forma virtual. Se trata de “Guión Audiovisual” y “Formación Integral en Actuación”.

CreArteCine, ubicada en la avenida Antártida Argentina 2.264 de Llavallol, nació en 2012 y actualmente propone tres carreras: “Guión Audiovisual” y “Formación Integral en Actuación”, ambas con una duración de dos años, y “Realización de Artes Audiovisuales”, que tiene una duración de 3 años. Además, dictan varios cursos y talleres anuales como el de “Fotografía”, “Actuación”, “Maquillaje y caracterización”, entre otros.

Durante sus clases en la presencialidad.

“Nació frente a la necesidad de muchas personas de estudiar una carrera con estas características. Ajustamos un grupo de profesionales y docentes de las artes y quisimos impulsar este proyecto“, explicó el director del espacio, Marcelo Italiano, a Info Región.

“Yo soy actor, director de cine y me formé como docente. En toda mi formación siempre soñaba con una escuela y un modelo educativo distinto, pero no lo encontraba. Por eso es que comenté mi proyecto a un grupo de colegas artistas de Zona Sur y creamos CreArteCine“, recordó. Valoró, en ese marco, que se trata de “una escuela diferente”. “Acá los profesores se interesan por conocer los sueños y proyectos de sus alumnos, no sólo es un plan de estudios”, apuntó.

Las clases comenzarán en marzo y el arancel por las carreras es en promedio de 2.500 pesos, mientras que los talleres tienen un costo de 1.000. Precisaron que contemplan bonificaciones de hasta un 50 por ciento en casos particulares. La inscripción es online, al igual que las cursadas, y se puede realizar a través del sitio www.creartecine.com.ar/inscripcion , enviando un mail a creartecine@gmail.com o al 11-5261-9903.