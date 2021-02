Lanús: Su hija necesita ser operada y hace tres años espera las prótesis

Candela Maidana, es una adolescente de 16 años de Lanús que fue diagnosticada con Escoliosis Idiopática, una enfermedad que le produce una curvatura en la columna. Actualmente es de 72 grados y la familia aguarda desde hace casi tres años las prótesis para que se pueda operar. “Van pasando los meses y van aumentando los grados. Mi hija no puede seguir esperando“, advirtió Melisa Salina, la madre de la joven.

En diálogo con Info Región, Salina contó que en 2019 Candela tenía 45 grados de curvatura y solicitaron un subsidio al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el cual fue aprobado pero les consiguieron unas prótesis que no eran las indicadas por el cuerpo médico del Hospital Garrahan.

“Ahora tiene 72 grados de curvatura su columna y estamos esperando hace casi tres años las prótesis. Ya me las mandaron en el 2019 pero no era la que me pidieron los doctores. No le sirven a mi nena. Eran de otra calidad y no la marca que me piden“, indicó.

Precisó que las prótesis importadas de Estados Unidos tenían un costo aproximado de 800.000 pesos en 2019 y recalcó que la enfermedad que padece Candela es “severa y progresiva” por lo que requiere una intervención “urgente” según indican los informes de sus estudios.

“Ella no puede hacer actividad física, ni caminar mucho porque se cansa y le duele. Tiene que estar sentada o acostada, porque siente dolores en la espalda. Van pasando los meses y van aumentando los grados. Mi hija no puede seguir esperando“, sentenció.