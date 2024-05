Tras 15 años, Pablo Vicó dejará Brown de Adrogué

El partido entre Brown de Adrogué y Estudiantes de Río Cuarto, que abrirá este viernes la fecha 14 de la Primera Nacional en la zona A, será el escenario donde se producirá la salida de Pablo Vicó de la dirección técnica del Tricolor después de 15 temporadas.

De esta manera se cierra el ciclo más extenso de un entrenador en un mismo club en la historia del fútbol argentino, ya que asumió en marzo de 2009, dirigiendo 546 partidos, consiguiendo dos ascensos a la Primera Nacional, le ganó nada menos que a Independiente y estuvo al borde disputar la final por un ascenso a la Liga Profesional.

A nivel mundial, Vicó logró ubicarse como el quinto técnico con más tiempo en un mismo club. En ese lapso logró 204 victorias, 185 empates y 180 derrotas.

Los ascensos se dieron en 2013 y en 2015. Y en la Copa Argentina 2018 eliminó a Independiente.

Vico deja al equipo de Adrogué por causas deportivas: en la actual temporada sólo ganó un partido de 13, se encuentra último en el grupo, en posición de descenso directo a la B Metro con apenas 8 puntos y 23 goles recibidos, siendo el más vapuleado del campeonato.

Además, este certamen no ganó en Adrogué con dos empates y cuatro derrotas, tres de ellas de manera consecutiva.

Después de 5522 días, Brown deberá buscar entrenador y Vicó, por primera vez, un equipo para dirigir: “Somos siete personas en el cuerpo técnico. No estamos salvados y lo que necesitamos es trabajar. Pero tampoco nos vamos a meter en cualquier lado por el hecho de ganar un sueldo. Tenemos que ver cuáles podrían ser las propuestas y qué calidad de equipo vamos a tener”.

Vicó vive en una habitación ubicada a pocos metros del estadio y en su extenso derrotero allí fue sereno de la pensión, encargado de las canchas de tenis y el técnico del baby fútbol.

Apodado Don Ramón, aseguró que su cuerpo técnico “está capacitado para ir una categoría más arriba” y dejó en claro que estarán atentos a cualquier oferta: “Escucharemos a todos. No me voy a meter en cualquier zona. Somos siete personas. No nos vamos a apurar, aunque tenemos la necesidad de trabajar”.

En ese sentido, reveló que sueña con dirigir a Huracán, club del cual es hincha. “Sería una ilusión muy linda, ojalá. Pero no depende de nosotros. Depende de los dirigentes, si quieren apostar a un técnico del Ascenso”, afirmó. Y agregó: “A los técnicos del Ascenso no les fue mal… Diego Martínez, Caruso Lombardi, Zielinski, el Huevo Rondina. Todos hicieron todos buenas campañas”.

Desde el debut como técnico de Vico hace 15 años, dos meses y tres días, Boca, sin contar los interinatos, tuvo 14 técnicos; River Plate, 8; y Racing a 17 entrenadores. Por su parte, Independiente y San Lorenzo sumaron 20 DTs cada uno.