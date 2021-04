Intensa búsqueda de una adolescente desaparecida en Brown

Priscila Piñero tiene 13 y fue vista por última vez el sábado alrededor de las 15 en Malvinas Argentinas. "Fue a comprar a la vuelta de mi casa y no volvió más", indicó la madre.

Priscila Piñero tiene 13 años y desde el sábado que su familia no sabe nada de ella. La joven fue a comprar a la vuelta de su casa en la localidad de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown, y “no volvió más”. Sus familiares la buscan desesperadamente.

“Fue a comprar a la vuelta de mi casa y no volvió más“, manifestó su mamá Natalia Carranza a Info Región. “Al rato la fui a buscar y no estaba. Fui a la plaza y no estaba. Fui a otra plaza que tengo cerca y tampoco estaba. Seguí recorriendo plazas y nada. A eso de las 17 fui a hacer la denuncia a la Comisaría de Malvinas Argentinas”, precisó.

Priscila vestía un buzo canguro gris, pantalón de jeans azul oscuro y zapatillas blancas. Su mamá indicó que también salió con su celular pero que tenía batería baja, un Motorola EG Plus.

Quienes puedan aportar algún tipo de información pueden contactarse al 911, al 4238-3595 o la madre de Priscila al 11-5047-2750.