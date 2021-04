Ex combatientes repudiaron los dichos de Patricia Bullrich sobre Malvinas

La Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires repudió los dichos de la ex ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, sobre “entregar” las Islas Malvinas a cambio de vacunas contra el coronavirus de Pfizer.

La federación, que representa a 38 centros de ex combatientes de la Provincia, rechazó las declaraciones de quien fuera funcionaria durante la gestión de Mauricio Macri. “Repudia categóricamente los dichos de la ex ministra (…) emitidos en el programa televisivo que conduce el macrista Jonathan Viale en el canal La Nación+” en los que “deja muy en claro y sin ninguna presión externa ni malos dichos que ella entregaría las Malvinas por las vacunas Pfizer”, señala el comunicado.

“No es de sorprender que este tipo de personajes falte el respeto a todos los argentinos, ya que no debemos olvidar el pacto Foradi/Duncan, y que su líder político dijo que mantener las Malvinas era muy caro”, señala el texto que lleva la firma del presidente de la Federación Ramón Robles. “Le falta el respeto sobre todas las cosas a 632 héroes, leones, que dejaron regada su sangre en nuestras tierras australes en defensa de la soberanía de nuestra Patria. Le falta el respeto a todos los que de una forma u otra pudimos volver, le falta el respeto a todos aquellos que por no poder continuar con su vida después de volver tomaron la triste decisión de quitársela, todo a causa de defender a nuestra tierra”, señala.

“Exigimos que se retracte, aunque eso no le sacará nunca el título de traidora a la Patria”, advierte el texto. La dirigente del PRO dijo: “A Pfizer le podríamos haber dado las Islas Malvinas”. Poco después de sus dichos y tras el rechazo generalizado que se hizo sentir en las redes sociales, planteó que “se expresó mal”. “Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas”, sostuvo.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, advirtió que “Patricia Bullrich desprecia la soberanía, la Constitución y el sentimiento del pueblo argentino al proponer la entrega de las Islas Malvinas a cambio de vacunas Pfizer”. “Desconoce nuestra Constitución Nacional y le falta el respeto a 45 millones de argentinos/as, especialmente a quienes dieron su vida por defender las Islas”, apuntó.

“La frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno. Política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales. Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá. ¿Bullrich no tiene Patria?”, expresó el canciller Felipe Solá.

La dirigente opositora hacía una defensa de los pedidos de la firma para la venta de las vacunas. Uno de los puntos que el Gobierno rechazó fue la posibilidad de embargar, entre otras cosas, glaciares. Es por esto que la ex ministra ironizó sobre “la entrega” de las islas.