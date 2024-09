“No hay que tenerle miedo a la represión”: La banca del Gobierno a Patricia Bullrich por la aplicación del Protocolo Antipiquetes

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó la tarea de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y celebró la aplicación del Protocolo Antipiquetes. “No hay que tenerle miedo a la represión”, sostuvo en la habitual conferencia de prensa.

Tras la consulta de un periodista, el vocero leyó la definición de reprimir, y desmintió protestas que hayan sido intervenidas por violencia policial. “¿Dónde se terminó con golpes y gases?”, se preguntó.

“Ni a la señora mayor que quería por la muerte de la policía se la reprimió con golpes. La ley hay que cumplirla y si eso implica usar la fuerza pública para ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de una ley por parte de los manifestantes no veo cuál es el inconveniente”, remarcó.

En la misma línea, aclaró: “No hay que tenerle miedo a la represión, hay que tenerle miedo a los que incumplen la ley. Se cumple con la ley y con todo lo que hay que hacer dentro del protocolo para mantener el orden”.

“Podemos intentar que los que tirar piedras, empujan, golpean y roban se comporten un poco mejor”, ironizó ante la insistencia del periodista que reclamó cesar con la represión de las fuerzas policiales.

Asimismo, en un claro respaldo a la extitular del PRO devenida en libertaria, el funcionario planteó: “Creo que lo que se está haciendo es mantener el orden dentro de la ley, cumpliendo con los protocolos y un trabajo hiper profesional no solo de la doctora Bullrich sino de su equipo de trabajo”.

“Quien incumple la ley, las Fuerzas de Seguridad van a hacer todos para que eso deje de ocurrir y para, en todo caso, aprenderlos y que paguen por lo que hacen”, afirmó, y continuó: “Estamos muy felices de poder transitar libremente por CABA y por otro montón de lugares sin piquetes”.

El futuro de los jubilados

En otro pasaje de la conferencia, Adorni sostuvo que las jubilaciones deben mejorarse a raíz del crecimiento económico y responsabilizó “al populismo” de haber “destruido el sistema jubilatorio”.

“No hay magia, no hay decretos mágicos, ni populismo que pueda resolverlo. De hecho, el populismo las despedazó, incluso parte de por qué hoy los jubilados no están un poquito mejor fue porque se decidió destruir el sistema jubilatorio duplicando la cantidad de gente que cobraba un cheque de ANSES y eso hizo que una misma torta se tuviera que repartir entre muchos comensales, haciendo que comieran mucho menos”, concluyó.