El test rápido para detectar Covid-19 ya se consigue en farmacias

El test rápido de antígenos SARS-CoV-2, para saber si una persona es positivo de COVID-19, ya se vende en las farmacias del sur del Conurbano y todo el país. Su valor va de 2500 a 3000 pesos y es de venta libre, pero desde el Colegio de Farmacéuticos de Lanús advirtieron que es para uso profesional.

Este test fue aprobado hace dos semanas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lanús, Néstor Caprov, confirmó a Info Región que los establecimientos ya cuentan este producto.

La Anmat aprobó hace dos semanas la comercializacion del test chino Immunobio, producido por el laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd, que detecta el coronavirus. Si bien para su compra no hace falta una orden médica (es de venta libre) su uso es profesional.

Se trata de un hisopado nasal que permite conocer el resultado en 10 minutos, con un nivel de sensibilidad del 96,8 por ciento. Su costo es de entre 2.500 y 3.000 pesos, precisó Caprov a Info Región.

El mismo está compuesto por una bolsa de aluminio con cassete de prueba y desecante, tampón de ensayo (buffer), hisopo estéril y tuvo de recolección de muestras e instrucciones de uso. Cabe mencionar que el envase aclara que de dar negativo, no descarta que el paciente esté infectado: “Los resultados negativos no descartan infección por Covid-19”, precisa.