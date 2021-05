Cornejo recibió el alta tras su internación con coronavirus

El diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, recibió el alta hospitalaria tras haber estado internado con coronavirus en el hospital Central de Mendoza, y seguirá el tratamiento médico en su domicilio.

“En el día de la fecha me dieron el alta hospitalaria. Agradezco al servicio de clínica médica y a todo el personal del Hospital Central por la calidez y excelente atención que me brindaron. Los mendocinos tenemos que estar orgullosos del profesionalismo de nuestra salud pública”, escribió en su cuenta de Twitter el ex gobernador mendocino.

Y agregó: “Seguiré el tratamiento médico en mi domicilio, con el aislamiento correspondiente hasta el sábado, día en el que ya tendré el alta clínica”.

Seguiré el tratamiento médico en mi domicilio, con el aislamiento correspondiente hasta el sábado próximo, día en el que ya tendré el alta clínica. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 6, 2021

El ex mandatario provincial se encontraba internado desde el sábado en el principal hospital público de Mendoza.

El propio Cornejo había informado por las redes sociales que había contraído el virus y se encontraba internado.

“Informo por aquí que estuve aislado por ser contacto estrecho de un colaborador mío que fue positivo”, publicó esa noche en su cuenta de Twitter.

Según relató, el miércoles 28 de abril perdió el gusto y el olfato y, luego de la atención domiciliaria, los médicos le recomendaron la internación “para llevar un mejor control clínico”, indicó en su red social.

El miércoles, autoridades del nosocomio habían informado que el gobernador continuaba evolucionando favorablemente y con bajo requerimiento de oxígeno.