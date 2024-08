El llamado de Alfonsín, que renunció a la UCR, al progresismo bonaerense

El dirigente radical Ricardo Alfonsín anunció su renuncia a la Unión Cívica Radical y lanzó un nuevo espacio progresista que reúne a su propia corriente Raíces con Libres del Sur y Forja, con la mira puesta en las elecciones del año próximo.

En un acto en San Martín, el ex embajador en España se mostró junto a los líderes de esos espacios, Silvia Saravia (Libres del Sur) y Gustavo López (Forja).

Llamaron a unir al progresismo bonaerense para defender la gestión del gobernador Axel Kicillof y en contra de las políticas “de ajuste y deshumanizantes” de Javier Milei.

Si bien Ricardo Alfonsín está desde los tiempos de Cambiemos enemistado con quienes condujeron la UCR, siempre mantuvo su afiliación al partido político. Incluso mantuvo su afiliación durante su paso por la embajada de España, designado por el ex presidente Alberto Fernández.

La llegada de Javier Milei, y la postura dialoguista que mantuvo la UCR desde el comienzo de la gestión libertaria fue un punto de quiebre para él, al punto que decidió desafiliarse del partido radical.

“Tomar esta decisión que me ha costado tiempo y dolor, pero se corresponde con mis convicciones acerca de lo que es más consecuente con los valores e ideas que, como ciudadano y político, siempre me han acompañado”, explicó en el discurso de cierre del acto.

“En la campaña electoral decíamos que las recetas económicas y sociales de LLA no solo no resolverían los problemas de los argentinos, sino que los agravarían. La historia lo demuestra. No hay un solo país en el mundo que haya progresado socialmente con estas políticas. Al contrario”, afirmó.

Según pronosticó, “en la segunda parte del mandato, irán más a fondo: intentará derogar las leyes e instituciones que le atribuyen al Estado la responsabilidad de promover sociedades justas”.

En otro tramo de su exposición, Alfonsín dejó claro que buscará dar la pelea desde el Congreso. “El parlamento es el terreno donde podemos darle pelea. Hoy, entre LLA y la oposición amigable, la derecha tiene mayoría. Hay que modificar la actual correlación de fuerzas en el Parlamento. Ese es el desafío”, subrayó.