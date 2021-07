Según Kicillof, la vacunación permitirá “la recuperación económica y el renacimiento de la Provincia”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este miércoles que el avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus en el distrito, permitirá “la recuperación económica y el renacimiento de la provincia después de una época oscura”.

“Con los cuidados y la vacunación, subimos un escalón que nos permitirá seguir recuperando la libertad que trae la vacuna”, planteó el mandatario bonaerense al entregar 8.000 escrituras para 21 municipios en un acto en Tres de Febrero.

Kicillof agregó que su administración trabaja para alcanzar “la actividad, la producción, el trabajo, la recuperación económica y el renacimiento de la provincia después de una época tan oscura”, en referencia a la anterior gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, hoy precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.

Kicillof estuvo acompañado durante el acto por el ministro de Justicia de la provincia, Julio Alak, y los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de Hurlingham, Juan Zabaleta; y de San Martín, Fernando Moreira.

Escrituras

El Gobernador recordó que al asumir su cargo al frente del Ejecutivo provincial, en diciembre de 2019, un total de 800 mil familias bonaerenses esperaban su escritura.

En ese marco, destacó que su administración entregará este año unas 60 mil escrituras para que esos vecinos “tengan seguridad jurídica y tranquilidad”.

“Aquel que no tiene la escritura de su casa, no puede acceder a determinados beneficios y derechos como un crédito hipotecario, no puede poner su casa como garantía para un pariente o amigo que necesita alquilar, o dejarla en herencia debidamente transferida”, continuó.

Atribuyó esa dificultad tanto a cuestiones burocráticas como económicas, y planteó que su administración decidió poner fin a esa situación. “Nosotros les damos la escritura gratis, reconociendo derechos y poniendo al aparato del Estado al servicio de las necesidades de nuestro pueblo”, completó.