Seguí la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos

La Ceremonia Inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comenzó a las 8 en el Estadio Nacional de la capital nipona, con la salvedad de que se desarrolla sin público para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus y cuenta con la presencia del Emperador de Japón Nahurito, el presidente de Francia Emmauel Macron y la primera dama estadounidense Jill Biden, entre otros mil invitados.

La agenda de los argentinos

20:30・Tiro: Fernanda Russo (Clasificación 10m Rifle de Aire)

22:00・Vóley Playa Masculino: Alison y Alvaro vs Azaad y Capogroso (Brasil vs Argentina)

22:40・Handball Masculino: Francia vs Argentina

23:00・Judo Femenino: Paula Pareto vs Geronay Whitebooi (Argentina vs Sudáfrica)

23:00・Vóley Playa Masculino: Agatha y Duda vs Gallay y Pereyra (Brasil vs Argentina)

23:00・Ciclismo de Ruta: Eduardo Sepúlveda

23:00・Tenis: Kravietz y Puetz vs Bagnis y Schwartzman (Alemania vs Argentina, Doble Masculino)

23:00・Tenis: Molteni y Zeballos vs Murray y Skupski (Argentina vs Gran Bretaña, Doble Masculino)

23:10・Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro (Doble Par Peso Ligero)