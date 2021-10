Trabajadores de la salud anunciaron otro paro en la Provincia

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) anunció dos paros en rechazo a la oferta salarial del gobierno bonaerense. El primero será el jueves (24 horas) y el segundo será la semana que viene (48 horas).

Los referentes de Cicop ya habían anunciado que la oferta salarial es “insufieciente” y en la asamblea que se concretó el pasado viernes se definieron los pasos a seguir, en el marco del plan de lucha. El gremio anunció una nueva medida de fuerza. Realizará dos paros, el primero será el jueves y es de 24 horas; el 26 y 27 de octubre será el segundo, de 48 horas. Instalarán, además, una carpa frente al Congreso.

“El pasado viernes 15 de octubre, el 91 por ciento de los congresales mandatados por sus seccionales en el encuentro sindical que realizó CICOP, votaron en rechazo a la propuesta realizada por el gobierno”, explicaron desde el gremio, que reiteró: “La propuesta salarial del 46,5 por ciento es insuficiente y no se corresponde con el esfuerzo y el sacrificio realizado por quienes pusimos el cuerpo en la primera línea durante toda la pandemia”.

Además, reclamararon la habilitación de vacaciones, en un contexto de pocos contagios y avance de la campaña de vacunación. “El hecho de que aún no hayamos llegado a un acuerdo paritario no justifica de ningún modo que el gobierno no haya habilitado aún nuestras vacaciones, que son más que necesarias para planificar un descanso merecido”, reclamaron.

“En medio de una campaña electoral en donde la salud debería ser unos de los ejes centrales del debate, nos disponemos a sostener un reclamo que creemos justo y legítimo. Exigimos que el gobierno tome las decisiones políticas necesarias priorizando la deuda que tiene el estado con los trabajadores y no la escandalosa deuda con el FMI. Al mismo tiempo rechazamos todas las propuestas que desde algunos sectores de la oposición atentan contra los derechos de los trabajadores e intentan responsabilizar a los sectores populares poniendo en discusión derechos conquistados con años de lucha y sacrificio”, destacaron.