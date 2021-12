Emotiva despedida de Esteban Bullrich en el Senado

“Con todo el dolor del mudo de no tener alternativa anuncio la renuncia a mi cargo. Ser parte de este Senado fue un honor para mi vida porque encontré personas comprometidas con la Patria y yo voy a seguir buscando un mejor país para mis hijos. Renuncio a mi banca con mucha tristeza”, fueron las palabras elegidas por el senador nacional Esteban Bullrich para presentar esta tarde la renuncia a su banca.

Acompañado por su familia, el ahora exlegislador estalló en llanto y emocionó a todos los legisladores: “Siempre intenté de ser fiel a mí mismo. Esta decisión va en contra de cada fibra de lo que siento pero es bajo la idea en que el interés público debe estar por encima de lo personal”, resumió

Bullrch, agradeció a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por “las muestras de afecto” que mantuvo hacia su persona y aprovechó para presentar un proyecto sobre educación inclusiva para que se trate sobre tablas.

“Aunque no me corresponde hacerlo, me gustaría que se recuerde de mi paso por esta Cámara por la búsqueda de consensos a través del diálogo”, dijo Bullrich, quien estuvo acompañado por su esposa y en varios tramos recibió abrazos del senador Martín Lousteau. Sus hijos siguieron el discurso desde un palco.

El ex ministro de Educación fue ovacionado por todos los senadores y el senador del Frente de Todos José Mayans pidió que continúe en la cámara alta, una idea acompañada por Cristina Kirchner pero que Bullrich descartó al ratificar su decisión de renunciar a su banca: “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”, subrayó.

Electo en 2017 por Juntos por el Cambio, Bullrrich padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurológica degenerativa que le genera muchas dificultades tanto para moverse como para hablar.

En la última sesión con la actual composición (a partir de mañana el oficialismo dejará de ser mayoría, algo que no ocurría desde 1983), entre admiración y respeto, los senadores lo homenajearon y dedicaron emotivas palabras para el legislador quien días atrás, les había comunicado la decisión a sus compañeros a través de una carta. “Hola colegas. Quisiera no tener que escribirte este mensaje, pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren”, resumió.

En su lugar asumirá José María Torello, ex jefe de asesores de Maurcio Macri durante su mandato y primer suplente en la lista de Cambiemos cuando Bullrich fue elegido.

Bullrich había sido electo en 2017 imponiéndose en los comicios legislativos y dejando en segundo lugar a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, por lo que su mandato vencía el 10 de diciembre de 2023, y, aAnteriormente, se había desempeñado como ministro de Educación durante la primera etapa de la gestión de Macri. Además, había ocupado el mismo cargo pero en la Ciudad de Buenos Aires, entre 2010 y 2015.