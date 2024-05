El Senado retomó el tratamiento de la ley de Bases

El Senado retomó hoy el tratamiento en comisión de la ley de Bases con las exposiciones del triunviro de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, y el diputado y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quienes cargaron tintas contra la flexibilización laboral incluida en el mega proyecto. Mientras tanto, la Casa Rosada abrió un canal de diálogo con los senadores aliados -díscolos- para apuntalar el tan ansiado dictamen.

Daer dio el puntapié inicial de una extensa lista con 46 oradores que serán escuchados por el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda a lo largo de esta semana. En su presentación, el dirigente sindical, que fue invitado por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), apuntó contra algunos puntos de la reforma laboral, entre ellos, hizo hincapié en el régimen de contratación y el fondo de cese.

El exdiputado nacional calificó la incorporación de la figura del “colaborador” como “inédita”. “La intención fue siempre llevarlos a ley de contrato de trabajo”, lanzó el síndico y sumó: “Es lo más grave que tiene este proyecto de ley porque, en vez de avanzar de una manera adecuada, que es la formalización de los trabajadores, lisa y llanamente no solo los mandamos a la informalidad, sino que le damos un paraguas legal”.

Sobre el fondo de cese, desarrolló: “Entramos en una redacción excesivamente simple que entra en contradicción con el despido discriminatorio, con la no registración. Me parece que con la liviandad que se tomó este tema hasta parecería un absurdo. En la reglamentación se pone un valor nominal para la jubilación, la obra social, Pami, y no se hace proporcional. Rompe los criterios solidarios que tiene la seguridad social”.

Para finalizar, y sobre el epílogo de su disertación, Daer se preguntó en líneas generales: “¿Cuál es el fin que se persigue? Si es abaratar los costos habría que especificarlo de otra manera y discutir los temas de fondo, pero no intentar imponer términos vagos que nos lleven a terminar destruyendo el financiamiento de la seguridad social de nuestro país”.

Por su parte, Yasky fue más pirotécnico que Daer. Se trata de una figura más referenciada en el ala de la expresidenta Cristina Kirchner y en los pasillos del Senado muchos se preguntaban el sentido de su exposición: “Ya dio su discurso en Diputados. ¿Era necesario?”. El integrante de la Cámara baja hizo un punteo de los ítems que impregna las modificaciones laborales y aseguró: “No hay un solo artículo que respete el 14 bis”.

“Además, va en contra del artículo 75 de la constitución que habla de la no regresividad de las leyes”, añadió Yasky y consideró que, de prosperar ambas iniciativas, la Argentina se encamina “a un modelo social parecido al que impera al resto de los países de América Latina”. En su criterio, es “absolutamente regresivo en términos de una cobertura jubilatoria” que, según dijo, es “orgullo de los argentinos y argentinas”.

El Ejecutivo activa el brazo político en busca del dictamen

El Ejecutivo echó a rodar la ley de Bases y el paquete fiscal sin brújula en el Senado. Lo hizo solo con un rígido calendario que se va deshilachando con el paso de los días, al igual que el tan ansiado dictamen que le permita llegar al recinto antes del Pacto de Mayo, convocado para el sábado 25, en Córdoba, por el presidente Javier Milei.

Originariamente, LLA aspiraba a lograr un dictamen exprés el jueves pasado y sesionar el 16 de mayo. Sin embargo, la planificación inicial quedó sepultada y el ritmo de ambos proyectos en la Cámara alta lo impusieron los bloques dialoguistas y el kirchnerismo. En este contexto, y ante la notoria falta de coordinación entre la Casa Rosada y los senadores aliados, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, activó la maquinaria política que, por alguna -incomprensible- razón, el oficialismo abandonó en el salto de ambos proyectos de Diputados al Senado.

Casi se repitieron los mismos pasos en falso que Balcarce 50 cometió en la negociación de la ley de Bases madre, durante el período extraordinario. Desde la llegada de los proyectos al Senado, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se enfocó principalmente en apuntalar a los gobernadores, pero no atendió las advertencias que en voz baja ya deslizaban algunos senadores de bloques aliados. Los más pirotécnicos ya en comisión fueron Guadalupe Tagliaferri (CABA), del PRO, el radical y titular de la UCR, Martín Lousteau (CABA).

Rolandi, que se presentó la semana pasada en el plenario de comisión con Francos, abrió un canal de contacto en las últimas horas con los principales díscolos del PRO y la UCR, según pudo saber Noticias Argentinas. Si bien no está confirmado aún un encuentro, el segundo del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien expondrá este miércoles por primera vez su informe en el recinto senatorial, buscaría pasar en limpio las observaciones que realizaron varios senadores. Sería la aceptación del regreso de ambos mega proyectos a Diputados.

El objetivo principal continúa siendo la firma del dictamen esta semana, como máximo el próximo jueves para ir al recinto una semana después, el jueves 23, a solo dos días del Pacto que reunirá a gobernadores con Milei, en la Docta. En este contexto, las críticas internas en el oficialismo comenzaron a florecer.

La Libertad Avanza en la Cámara baja fue excluida de toda negociación y algunos ediles oficialistas se muestran en disconformidad con este parteaguas generado y orquestado por la Rosada. La principal queja en la Cámara Alta pasó por la exclusión de la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel quien fue marginada de toda la negociación.