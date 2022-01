Habrá una inspección ocular en El Infierno de Avellaneda

El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.

Ubicado en 12 de Octubre 234 de Avellaneda, será el próximo miércoles epicentro de una inspección ocular, la primera actividad en el marco de la reanudación del Juicio Brigadas, tras la feria judicial de enero. La medida será por la mañana.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata retomará el miércoles el proceso en el cual se juzga a 17 represores (uno falleció) por los delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención y exterminio ubicados en la zona sur del Conurbano.

El juicio comenzó el 27 de octubre de 2020 y ya se realizaron 53 audiencias. En la última del año, se registró un cruce entre fiscalía y querellantes con un abogado defensor por la cantidad de audiencias que se realizan por semana. Desde las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Justicia YA! y la de Avellaneda, entre otras, solicitaron aumentar el número de audiencias por semana, debido a la cantidad de testigos y aludiendo a las muertes que se registraron: el testigo Jorge Watts y el imputado Miguel Ángel Ferreyro.

En la causa del Pozo de Banfield se investigan los crímenes contra 253 víctimas; en la del Pozo de Quilmes, 181; y en “El Infierno”, sede de la Brigrada de Lanús, 62. De acuerdo con la Unidad Fiscal, de los 442 casos que se abordarán en el juicio, 36 víctimas pasaron por Banfield y Quilmes; 15 por “El Infierno” y Banfield; 3 entre “El Infierno” y Quilmes; y 6 víctimas pasaron por los tres centros clandestinos de detención.

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart. Miguel Ángel Ferreyro falleció en el transcurso del juicio, estaba imputado por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús.

El debate aborda privaciones ilegales de la libertad; aplicación de tormentos; homicidios; desapariciones forzadas; sustracción, retención y ocultamiento de niños y niñas nacidos y nacidas en cautiverio; y delitos contra la integridad sexual.