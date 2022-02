Rescataron a una mujer que estaba cautiva, junto a su hijo, en Lanús

Una mujer mexicana de 22 años fue rescatada por la policía bonaerense mientras se encontraba cautiva en una vivienda de Lanús, donde estaba secuestrada por su esposo y su suegra, informaron fuentes policiales y judiciales.

La mujer rescatada se encontraba encerrada e incomunicada junto a su hijo en una vivienda ubicada en la localidad de Valentín Alsina, que fue allanada en los últimas horas por orden judicial, tras la denuncia de la madre de la víctima que vive en México.

Según consta en la causa, la joven nacida en Puebla, México, había sido retenida contra su voluntad por su pareja y su suegra. En un descuido de sus captores, ya que no la dejaban salir ni estar sola, la mujer pudo realizar a escondidas una llamada vía Zoom con su familia el sábado y allí fue en donde quedaron grabados los maltratos a los que era sometida. La familia se contactó de inmediato con la embajada mexicana en la Argentina para alertar a las autoridades por la situación.

Al ingresar a la casa los efectivos encontraron a la joven junto a su hijo de 1 año, que tuvo con su captor y marido, un hombre de 36 años, que vivía con su madre, una mujer de 64, quienes no la dejaban salir de la casa.

Tras tareas de investigación, se supo que la joven trabajaba en México como enfermera pediátrica, hasta que conoció a su marido, y que pese a que no tenían ningún tipo de necesidad económica, decidieron venir a vivir a la Argentina.

Según explicó la fiscal María Soledad Garibaldi, a cargo de la UFI 8 de Lanús, “la mamá vive en México, ella acá no tiene ningún pariente”. “Sabemos que se casó, y que luego vino acá (a la Argentina) donde vive con su hijo, marido y su suegra. A raíz de una videollamada que hizo la mujer con su mamá, que se entera lo sucedido, llama a la embajada de México, quien se comunica con la subsecretaria de Género de la municipalidad de Lanús, que tuvieron un excelente accionar, ya que hacen la denuncia en la comisaria de Valentín Alsina y así nos llega la denuncia a nosotros“, explicó la fiscal.

Además, en diálogo con el canal de noticias TN, la funcionaria judicial explicó que “en estos casos se ubica el domicilio, se certifican datos, ya que no se puede entrar de golpe, y en ese ínterin la Policía habló con los vecinos y en forma encubierta se supo que eran habituales los golpes y gritos“. “Este caso era urgente y había que allanar el domicilio, por eso solicitamos la autorización a la jueza de Garantías Brenda Madrid, y con personal de investigaciones (DDI), de la comisaria y de la dirección de Género de Lanús, se rescató a la mujer, que estaba en una situación muy vulnerable, ya que era extranjera y no tenia familia acá”, contó Garibaldi. Y agregó: “No la dejaban ni hacer los controles obstétricos, ya que la mujer se encontraba embarazada”.

“Hay un dato que nos llamó la atención, y es que cuando llegamos la mujer estaba esperando que la rescaten, no me explico por qué, pero sabía que la iban a ir a buscar, no podía seguir en esta situación, y si denunciaba sabia que iba a ser peor. Debemos entender que en los casos de violencia de genero, familiar o abuso sexual intrafamiliar, si uno no actúa de esta manera, los abusos se siguen cometiendo”, advirtió

El hecho, que es investigado por la fiscalía 8 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, fue calificado como el delito de “lesiones, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas en el marco de violencia de género”.

SI SUFRÍS VIOLENCIA DE GÉNERO, DENUNCIALO

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. Para casos de riesgo, comunicate con el 911