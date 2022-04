Villa Centenario: Se hicieron pasar por trabajadores de Metrogas para robar

El dramático hecho se registró el lunes en Villa Centenario. La familia había denunciado el robo del medidor de gas y delincuentes, vestidos con la indumentaria de Metrogas, se presentaron e intentaron robar, a mano armada, a la dueña de casa y sus padres.

En declaraciones a C5N, Verónica comentó que el domingo sufrió el robo del medidor. “Llamo a un 0800 y me dicen que tengo que hacer la denuncia a la comisaría y volver a llamar el lunes a Atención al Cliente. Me toman el reclamo y me dicen que en 72 pasan a colocar el medidor”, explicó.

Al día siguiente, a las 11, salió de su casa y vio a dos presuntos trabajadores de Metrogas en una camioneta blanca, que estacionó frente a su domicilio. Tenían la indumentaria de la empresa, los cascos de seguridad y hasta el medidor. “En cinco minutos me colocaron el medidor. Ingresaron para verificar si sale el gas y ver si estaban las mirillas de ventilación”, precisó. Ya en el interior de la vivienda, uno de ellos sacó un arma de fuego y le apuntó en la cabeza a una de las mujeres. El otro realizó la misma maniobra con el padre.

Frente a los gritos desesperados de la mujer, los asaltantes terminaron escapando sin robar nada. Se activó la alarma vecina en el barrio.