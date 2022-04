Brown de Adrogué perdió en invicto y no pudo alcanzar al puntero

Brown de Adrogué perdió hoy por 2 a 1 como local ante Deportivo Maipú de Mendoza y no pudo alcanzar a Belgrano de Córdoba -que jugará mañana- en la punta de la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

En un partido parejo, el equipo mendocino dio la sorpresa y dejó al Tricolor sin invicto con goles de Fausto Montero a los 24 minutos del primer tiempo y Nicolás Del Priore a los 35′ de la segunda mitad.

El empate transitorio para los de Adrogué lo había anotado Matías Sánchez a los 15 minutos del segundo periodo.

El primer gol llegó como consecuencia de un desborde por izquierda de Luciano Herrera que conectó con la cabeza de Fausto Montero, quien definió con clase sin que el arquero del Trico pudiera hacer nada para impedirlo.

En el complemento, como consecuencia de un córner desde la derecha, y luego de una sucesión de rebotes en el área chica, llegó el empate para el local con la intervención de Sánchez para fijar el 1-1 parcial.

Unos 20 minutos después, cuando Brown de Adrogué peleaba por conseguir el triunfo, de contragolpe los mendocinos liquidaron el encuentro. Otro corner para el local derivó en un rebote que quedó en poder de Facundo Castelli, que lanzó el contragolpe, corrió más de 60 metros con pelota dominada y habilitó a Del Priore, quien definió mano a mano con un arquero que no tenía cómo evitar el gol definitivo.

Síntesis del partido

Brown de Adrogué (1): Horacio Ramírez; Mauro Bazán, Ariel Kippes, Emiliano Mayola, Luciano Balbi; Nicolás Da Campo, Julián Giménez, Matías Sánchez, Matías Noble; Mateo Acosta y Joel Martínez. DT: Pablo Vico.

Dep. Maipú (2): Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Alejandro Cabral, Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Leonel Pierce, Santiago González, Nicolás del Priore; Luciano Herrera y Bruno Nasta. DT:Juan Sara.

Goles: PT, 24m Montero (DM); ST, 15m Sánchez (B), 35m Del Priore (DM).

Cambios: PT, 8m Sproat por Da Campo (B); ST, al inicio, M. Giménez por J. Giménez y Ortiz por Bazán (B), 13m Castelli por Herrera (DM), 19m Veliez por Nasta (DM), 23m Contreras por J. Martínez (B) y 32m Miceli por Noble (B).

Amonestados: Noble, Ortiz (B); Nasta, Cabral, Montero, Castelli y Faggioli (M).

Árbitro: Jorge Broggi. Cancha: Brown de Adrogué.

Posiciones

Belgrano 22 puntos; Brown 19; San Martín (T) 18; Riestra e Instituto 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Deportivo Maipú 15 (x); Atlanta, Chacarita, All Boys, Deportivo Madryn y Estudiantes (BA) 14; Chaco For Ever, San Martín (SJ), Agropecuario y Estudiantes (RC) 13; Gimnasia (M), Rafaela y Defensores de Belgrano 12; Quilmes, Nueva Chicago, Morón e Independiente Rivadavia 11; Gimnasia (J), Almagro y Alvarado 10; Sacachispas 9; Flandria y Temperley 8; Ferro y San Telmo 7; Santamarina 6; Tristán Suárez (x) 5; Güemes y Mitre 4.

(x) Tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Maipú por 1-0.