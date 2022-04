Los delitos de lesa humanidad contra la comunidad trans también son juzgados

Valeria del Mar Ramírez es secretaria de Derechos Humanos de Ammar (trabajadoras sexuales) y es la primera mujer trans que se presentó como querellante en el Juicio Brigadas, por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de zona sur del Conurbano. Este martes no hay audiencia, el proceso se reanudará el 26 de abril

“Es la primera vez que se juzga en una causa de lesa humanidad el secuestro y cautiverio de una persona trans. Allí estuvimos detenidas un grupo de compañeras travestis. Todas ellas fallecieron a lo largo de estos años. Aquí estoy para testimoniar, para contar lo que sucedió. Para aportar memoria, para exigir justicia”, advertía Valeria cuando el juicio estaba por comenzar, hace dos años.

Ella estuvo detenida 14 días en el Pozo, fue torturada y violada, no sabe por cuántas personas. Fue secuestrada cuando trabajaba, corría el año 1977. “Mi caso es el primero, y sabemos que hay muchos otras compañeras trans que fueron llevadas a otros centros clandestinos y también al pozo de Banfield. Que mi declaración sea la primera de muchas para que haya justicia por el horror vivido hacia mi persona y el de muchas otras compañeras”, señaló en redes sociales. Su testimonio aún no fue escuchado en el juicio.

En las últimas horas, trascendió que se suman víctimas y hasta un imputado, a partir de un trabajo de la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción Federal 3 de La Plata por casos que habían quedado incompletos y, por lo tanto, no habían podido ser incorporados a este juicio.

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

El juicio por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda -conocido como Brigadas- comenzó el l 27 de octubre de 2020. Ya se realizaron 62 audiencias y se reanuda el martes 26 de abril.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart. Miguel Ángel Ferreyro falleció en el transcurso del juicio, estaba imputado por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús.