¿Cómo fue el robo al cantante de La Beriso en Avellaneda?

El cantante de la banda de rock La Beriso, Rolando “Rolo” Sartorio, dijo hoy que los delincuentes que le robaron ayer una mochila en la que llevaba dinero que acababa de retirar de un banco de a zona céntrica de Avellaneda, se llevaron el sueldo de “25 familias”, ya que iba a pagarles a todas las personas que trabajan con él, y manifestó sus sospechas de que hubo un entregador.

“Somos 25 amigos que trabajamos juntos y les pagamos en pandemia a todos y todos los meses para bancarnos. Ayer hice reunión por Zoom, obviamente todos acordamos que esperaremos, vamos a salir a trabajar y esperaremos el mes que viene para cobrar“, se lamentó el cantante.

Consultado sobre si cree que hubo un entregador, “Rolo” manifestó sus sospechas, ya que los delincuentes “fueron directamente a la mochila” en la que llevaba el dinero que acababa de sacar del banco. “Lo único que digo es que es la primera vez que voy a buscar la plata de los sueldos de todos. El encargado no podía y, para que los pibes cobraran todos, dije ‘voy yo'”, contó en diálogo con el canal Todo Noticias.

Sobre el hecho, Sartorio dijo: “Fui al banco, acá a cuatro cuadras. Cuando vuelvo, estaciono la camioneta, cruzo y, después veo en las cámaras que ya me seguían dos motos. Me di cuenta cuando estaba en el piso con un tipo muy grandote que me decía ‘quedate quieto’ y otros dos que se llevaron la mochila”.

Sartorio consideró que “no fue un robo al voleo“. “No vi nada en el banco y lo raro es que me siguieron dos motos y había otras dos motos más. Nadie sabia nada de nada, no digo adonde voy. Ahora tengo solucionar todo, hacer trámites y después voy al banco a pedir explicaciones”, concluyó el músico”, quien dijo al canal C5N que sabe que la policía desde anoche trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad.

¿Cómo fue el robo?

El episodio ocurrió ayer a la tarde, cerca de las 17.30 en la esquina de avenida Mitre y 12 de octubre, de Avellaneda, donde Sartorio fue interceptado por tres motochorros que le sustrajeron una mochila en cuyo interior transportaba una gran cantidad de dinero en efectivo que había retirado previamente de una sucursal del banco Santander, ubicada en avenida Mitre y España, a unas seis cuadras.