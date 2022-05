Alberto Fernández: “Yo no soy el dueño del Gobierno”

El Presidente Alberto Fernández visitó hoy la ciudad pampeana de General Pico donde anunció obras y firmó convenios por inversiones de más de 21 mil millones de pesos por parte del Gobierno nacional en una jornada que incluyó la reunión de Gabinete Federal en el marco del programa Capitales Alternas, y cuyo cierre se realizó en el club Argentino, junto al Gobernador de la Pampa Sergio Zilotto.

Fernández, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y la ministro de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y por la intendente local, Fernanda Alonso, inauguró el Centro de Transferencia Sur, un espacio para el acopio y transferencia de residuos que beneficia a más de 30 mil vecinos. Luego, visitó en la Zona Franca la empresa ACA Silobolsas, que proyecta generar nuevos puestos de trabajo.

Hoy el presidente @alferdez encabeza, en #GeneralPico, un nuevo encuentro de #CapitalesAlternas.



Construir un país con más oportunidades implica crear las condiciones para que todas y todos puedan desarrollarse en el lugar en que eligieron vivir. pic.twitter.com/e28ZqytfRc — Casa Rosada (@CasaRosada) May 3, 2022

En el marco general de la firma de convenios, se celebró uno para la ejecución del Acueducto del Río Colorado y obras complementarias al Norte de Santa Rosa, a cargo de Katopodis. La obra garantizará la conducción y abastecimiento de agua apta para satisfacer las necesidades de varias localidades pampeanas situadas al norte de la capital provincial.

Por su parte, el ministro del Interior Wado de Pedro -que ayer visitó el despacho presidencial- firmó con Zilotto un convenio de Aportes del Tesoro Nacional a la provincia y un acta compromiso de inversión en el marco del Programa Municipios de Pie.

“Nadie es dueño del Gobierno”

Durante el acto de cierre, Fernández le respondió al ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, que cuestionó la gestión. “El Gobierno es nuestro” , afirmó el secretario general de La Cámpora.

“Yo no soy el dueño del Gobierno, nadie es dueño del Gobierno. El Gobierno es del pueblo, nosotros solo representamos a ese pueblo. Y yo estoy seguro de que ese pueblo quiere esto: que trabajemos juntos, que nos integremos, que cumplamos con las palabras empeñados”, sostuvo Fernández.

No conforme, el mandatario insistió y usó el anuncio de un estudio ambiental como excusa: “Así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, los ríos no son propiedad de nadie. El agua no es propiedad de nadie, los ríos no son propiedad de nadie, son propiedad de los argentinos que los necesitan”.

Y agregó: “Tengan certeza todos ustedes de que el Gobierno de la Nación Argentina, que es el gobierno de todos ustedes, no el mío, va a seguir poniendo lo que haga falta poner para que el resto de las provincias tengan los que les haga falta tener para desarrollarse”.

“El trabajo ahora es distribuir el crecimiento adecuadamente. Todos los ministros tienen que trabajar para que los bolsillos de los argentinos se llenes de plata. Les aseguro que vamos a poder hacerlo porque este no es mi gobierno, es el gobierno de ustedes. Y yo sé que ustedes van a ayudarme a hacer la Argentina justa que, de una vez y para siempre, debemos construir”, insistió.