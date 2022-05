En alerta por el aumento de las importaciones el Gobierno celebra un récord exportador

El intercambio comercial durante abril dejó para Argentina un superávit de u$s 1447 millones, en línea con el saldo positivo registrado en igual mes del año pasado, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y que fue producto de una suba del 35,6% en las exportaciones, por un monto de u$s 8327 millones; y del 47,3 % en las importaciones, por un valor de u$s 6883 millones, precisó el organismo.

Durante abril el complejo sojero registró, entre importaciones, mayormente de Paraguay, y exportaciones, a India y China, un superávit de u$s 2043 millones, u$s 263 millones superior al mismo mes de 2021.

Por su parte, el complejo automotriz, presentó un saldo negativo de u$s 142 millones, mientras que en abril 2021 habían registrado un déficit de u$s 262 millones, mientras que el sector de combustibles arrojó un saldo negativo de u$s 339 millones.

#DatoINDEC

Comercio exterior: en abril de 2022, la exportación creció 35,6% interanual, y la importación, 47,3%. La balanza arrojó un superávit de US$ 1.444 millones https://t.co/QASYOjspno pic.twitter.com/URxYF2wMzM — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 19, 2022

Desde una perspectiva general, los u$s 8327 millones exportados durante abril representaron el mayor registro para este mes en la historia un hecho que permitió que la Cancillería subraye que el monto significó un crecimiento interanual del 35,6%, impulsado por un aumento de 23,7% en precios y 9,6% en cantidades.

Según el Indec, en los primeros cuatro meses del año el total exportado sumó u$s 27.681 millones, lo que ubica al primer cuatrimestre de 2022 en niveles récords al ser un periodo en que las exportaciones crecieron 28,5% con respecto al primer cuatrimestre del año pasado y superaron en 14% el récord previo de enero-abril de 2012.

En cantidades exportadas, se alcanzó el segundo mayor registro de la historia, solo superado por el mismo período de 2008.

Las importanciones se disparan

Por su parte, las importaciones de abril sumaron u$s 6883 millones, y también se trató del mayor valor alcanzado para un mes de abril mientras que las importaciones acumularon en el primer cuatrimestre del año u$s 24.852 millones, lo que representa un nuevo máximo histórico.

Estos número precisan una alarmante baja del saldo comercial que durante el primer cuatrimestre del año, totaliza u$s 2829 millones contra los u$s 4001 millones de enero-abril del año pasado.

Los principales países de origen de las importaciones durante los primeros cuatro meses de 2022 fueron China con el 22,8%; Brasil, 19,1%; Estados Unidos, 9,6%; Alemania, 3,7%;, y Paraguay, 2,8%.