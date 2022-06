Gasoducto: “El proceso de licitación seguirá adelante”, aseguró el Presidente tras el fallo

El presidente Alberto Fernández aseguró que el proceso de licitación del gasoducto Néstor Kirchner “seguirá adelante con toda la trasparencia que debe tener y que ya tuvo hasta aquí”, luego del fallo judicial que desestimó las denuncias por supuestas irregularidades. “La oposición debería exigirnos que construyamos el gasoducto lo más rápido posible y no hacernos perder tiempo”, sostuvo.

“La justicia reacción bien y el proceso de licitación del gasoducto –Néstor Kirchner- seguirá adelante con toda la transparencia que debe tener y que ya tuvo hasta aquí”, dijo el Presidente en declaraciones a Radio 10. Fernández se refirió así a la decisión del juez federal Daniel Rafecas quien archivó esta semana la causa abierta tras denuncias presentadas por supuestas irregularidades en la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, al considerar que no se constató ningún delito y que el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia la puesta en funcionamiento de la obra, informaron fuentes judiciales.

El magistrado tomó la decisión luego de escuchar testimonios de expertos en extracción y transporte de gas y del ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, en cuyas declaraciones públicas y comentarios ‘off the record‘ se habían basado las denuncias de dirigentes opositores que hablaban de supuesta corrupción alrededor de la licitación.

“Los argentinos necesitamos que ese gasoducto esté rápidamente terminado para que podamos tener más gas. Por ahí, la gente no dimensiona la importancia de ese gasoducto, pero esta obra permitiría que no se tenga que importar más gas y lograríamos el autoabastecimiento de gas”, destacó el jefe de Estado en sus declaraciones de esta mañana. Al respecto, precisó que “tan solo el plan GAS.AR en los dos primeros años de gestión, le permitió a la Argentina ahorrarse 6.000 millones de dólares en importación de gas gracias a la producción nacional. Esto es lo que debe preocuparnos”.

Crítica a JxC

En un cuestionamiento al accionar de Juntos por el Cambio, Fernández señaló: “Lo que la oposición debería hacer es exigirnos que construyamos el gasoducto lo más rápido posible; que nos exija producir más gas y no que nos haga perder tiempo como en este caso, que fue derivado de un análisis equivocado de Matías Kulfas -ex ministro de Producción-” y pidió a la oposición: “No nos hagan perder tiempo”.

Sobre la judicialización de la política con presentaciones de denuncias de ese tipo, opinó: “Esto es una de las cosas que más daño le hace a la justicia”. “En una república es muy importante que una justicia funcione adecuadamente y sea independiente. La justicia no está para resolver problemas políticos ni para prestarse a jugadas mediáticas”, concluyó.

Avanza la licitación

Esta semana, la empresa pública Energía Argentina y la compañía Siat S.A. firmaron el contrato para la provisión de 656 kilómetros de cañerías para la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner y sus obras complementarias, un paso fundamental para la obra de infraestructura que permitirá incrementar la evacuación de gas natural de la formación neuquina de Vaca Muerta.

Despejado el camino judicial de la obra, Energía Argentina y SIAT – del Grupo Techint- procedieron a la firma del contrato para la compra por parte del Estado nacional de 582 kilómetros de cañerías de 36 pulgadas de diámetro y de 74 kilómetros de cañerías de 30 pulgadas, que serán utilizadas para la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, en el tramo que unirá las localidades neuquina de Tratayén y la bonaerense de Saliquelló.

LA OBRA

Esta obra conectará la zona de producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Neuquén, con las provincias de Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe y permitirá ampliar un 25 % la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en Vaca Muerta.

A su vez, el proyecto incluye la ampliación del NEUBA II, la reversión del Norte Etapas I y II, la expansión del gasoducto Centro Oeste y la ampliación de los tramos finales de gasoductos en el AMBA. El decreto también determinó que se constituiría un fideicomiso de administración y financiero (el Fondesgas) para realizar la administración, total o parcial, de las obras del Sistema Transport.AR, designando a Energía Argentina como el fiduciante y al BICE como fiduciario.

En su primera etapa la obra permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24 millones de metros cúbicos (m3) de gas diarios para reemplazar la importación de combustibles y se extenderá a lo largo de 558 kilómetros con una inversión estimada en US$ 1.500 millones. El tendido del gasoducto unirá las localidades de Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en el centro oeste de Buenos Aires; mientras que en una segunda etapa se extenderá hasta el sur de Santa Fe.