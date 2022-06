Vecinos de Lomas de Zamora denuncian una ola de robos

Un joven de Lomas de Zamora, que trabaja como delivery, denunció que el domingo logró escapar de una situación dramática: estaba llevando un pedido cuando un grupo de delincuentes bajó de un auto con intenciones de robo. De inmediato, las historias comenzaron a multiplicarse.

“Tengan cuidado, anda un (Volskwagen) Gol trend verde robando. Yo estaba haciendo delivery y casi me roban. Zafé, gracias a Dios. Tengan cuidado”, advierte el joven a través de redes sociales y acompaña el mensaje con imágenes tomadas por cámaras de seguridad de la zona. El hecho tuvo lugar el domingo, Día del Padre, en Pío Baroja y París, en Villa Centenario.

De inmediato, los mensajes y las denuncias comenzaron a multiplicarse. Un vecino advirtió que ese mismo auto fue identificado en Villa Fiorito. Quienes viajaban a bordo habían robado a una persona en Figueredo y Miró. “Ese Gol tren le robo a mi hermano el celular y la visera. Gracias a Dios está bien, lo apretaron con arma“, precisó un familiar de la víctima.

Una mujer se sumó a la charla virtual y advirtió que un delincuente ingresó en su casa y lo reconoció, pero cuando fue a realizar la denuncia, no se la tomaron. “A mí me ingresó a la cocina un chorro, lo reconocí porque el sorete era del barrio y cuando fui a hacer la denuncia, me dijeron que lo tienen que agarrar adentro de mi casa para que sea delito”, expresó.

Respecto a la historia del Gol, otros vecinos aportaron el dato de que el auto había sido abandonado en Benito Pérez Galdo y su dueño pudo recuperarlo. “Sin ruedas, sin batería y otras cosas”, aseguró otro integrante del grupo de vecinos de Lomas de Zamora.