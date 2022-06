En la Provincia, la compraventa de inmuebles creció un 24,80% en mayo

El mercado inmobiliario mostró un repunte en mayo, ya que las operaciones de compraventa aumentaron 24,80 por ciento, en términos interanuales, en mayo. También marcó una suba, pero menor, respecto del mes anterior. “No se puede hablar aún de un mercado consolidado”, relflxionaron desde el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires.

La compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires mostró un crecimiento interanual del 24,80 %, de acuerdo con los datos que releva mensualmente el Colegio de Escribanos bonaerense. Los números indicaron que en el quinto mes del año se contabilizaron un total de 7.848 compraventas, frente a las 6.288 que se habían registrado en mayo de 2021.

En lo que respecta a la comparación con el mes anterior, se evidenció una suba del 7,80 %, ya que en abril se habían realizado 7.280 operaciones.

Por otra parte, en mayo se registraron 756 hipotecas, lo que representa una caída del 3,70 % frente a abril pasado en el que se habían efectuado 785; y respecto al mismo mes del 2021, el incremento interanual fue del 154,55 % (297 hipotecas en mayo de 2021).

Al conocerse las nuevas estadísticas, las autoridades del Colegio de Escribanos destacaron que, aunque se trate de números positivos, aún no se ha alcanzado una consolidación del mercado. “Los números de crecimiento que vemos en las estadísticas merecen remarcarse como un valor positivo. No obstante, debemos analizar la dinámica de dichas cifras en su contexto y la realidad nos señala que no se puede hablar aún de un mercado consolidado“, analizó el Presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Diego Leandro Molina.