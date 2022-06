INDEC: se multiplican las importaciones y se derrumba el superávit comercial

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), reveló esta tarde que las importaciones en mayo aumentaron 53,1% respecto a igual mes del año anterior y que si bien las exportaciones crecieron 20,7%. por lo cual el intercambio comercial aumentó 34,6%, y alcanzó un nivel récord de US$ 16.096 millones, la balanza comercial registró un superávit de apenas US$ 356 millones, US$ 1.316 millones inferior al registro de 2021 cuando se registró un superávit de US$ 1.672 millones.

El incremento de las importaciones alcanzó un máximo histórico y llegaron a los US$ 7.870 millones, un incremento se que se puede explicar por una suba de 23,5% en los precios y de 23,6% en las cantidades. En términos desestacionalizados, las importaciones crecieron 1,1% y la tendencia-ciclo, 1,4% con relación a abril de 2022.

Por su parte, las exportaciones subieron hasta los US$ 8.226 millones, un crecimiento que se debió principalmente al incremento de 22,0% en los precios, ya que las cantidades cayeron 1%. En términos desestacionalizados, las exportaciones cayeron 6,3% y la tendencia-ciclo creció 0,7% con relación a abril de 2022.

Durante los primeros cinco meses de 2022, el intercambio comercial ascendió 34,4% y alcanzó un valor de US$ 68.639 millones. La balanza comercial registró un superávit de US$ 3.196 millones donde las exportaciones alcanzaron US$ 35.917 millones y las importaciones, US$ 32.722 millones.

Las importaciones escalaron 44,2%, es decir US$ 10.032 millones, por un aumento de 21,9% en las cantidades y de 18,3% en los precios.

En tanto, las exportaciones aumentaron 26,6% y llegaron a los US$ 7.554 millones como resultado de las subas en las cantidades (3,4%) y en los precios (22,6%). y se destacaron los saltos de los productos primarios (36,7%), manufacturas de origen industrial ( 33,9%), manufacturas de origen agropecuario (7,4%) y combustibles y energía (103,7%).