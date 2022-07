Apareció sana y salva la joven que era buscada en Lomas de Zamora

La joven de 15 años que faltaba de su hogar desde el domingo y que era buscada en Lomas de Zamora apareció en Avellaneda. “Está bien y por lo que sabemos estaba sola”, afirmó la familia.

Agustina tiene 15 años y había sido vista por última vez el 10 de julio por la tarde en la casa de su abuela ubicada en Lomas de Zamora. Alrededor de las 15.30 se fue y desde ese momento no se supo más nada de ella.

Unas horas antes, la madre de la joven, advirtió que ella pudo irse con un hombre de 25 años, quien sería su pareja. “El chico tiene 25 años, en mayo yo hice la denuncia porque entró a mi domicilio y estaba con mi hija. No me dejaba abrir la puerta, tuve que llamar a un patrullero. Anda en la delincuencia, se droga. No quiero que esté con mi hija”, explicó la mamá, quien pensó que a partir de la denuncia la historia iba a cambiar. “La iba a buscar todos los días al colegio, una compañerita dijo que la zamarreaba, que no la dejaba hablar con sus compañeritos por celos”, explicó rompiendo en llanto.