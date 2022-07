Colocaron una placa como homenaje a “Cacho” López en un colegio de San José

El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, bajo un Proyecto de Ordenanza, colocó una placa como homenaje post mortem en un acto realizado este mediodía a Norberto “Cacho” López en la Escuela 78 “Juana Azurduy” del barrio San José en Temperley.

A dos años del día de su fallecimiento, “Cacho” López fue homenajeado por parte del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, con una placa como reconocimiento post mortem en la Escuela 78 de San José, en la cual presidió la cooperadora de la misma por más de 40 años dedicando orgullosamente su tiempo a tratar de solucionar las necesidades estructurales y así fue como pasaba los veranos pintando sus paredes y mejorando las aulas.

Norberto López, era radical. En 1983 con la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín, fue electo concejal. En su carrera como edil, “se dedicó a impulsar la construcción del Jardín de infantes 923 de San José, la salita de primeros auxilios San Martín y también participó de lo que es hoy la escuela secundaria N° 8”, destacó su hija, Celeste López. “Hoy soy preceptora allí y mi papá ayudó a la creación de esa escuela, me llena de orgullo”, comentó entre risas y lágrimas.

Luego de su paso como concejal “Cacho” siguió construyendo su lazo con la comunidad. Siempre atento a las necesidades de todos “más allá de cualquier barrera política”. “Con tal de ayudar a la gente, no tenía problemas de golpear puertas, de cualquier bandera política, no importaba, lo que importaba era poder ayudar y conseguir cosas para la gente, esa era la prioridad. Y no pedía nada a cambio”, recordó Celeste.

“Toda la vida se dedicó a la escuela. Tenía 79 años y seguía pintando las paredes de la escuela, hacía empanadas para los actos, les llevaba cosas a los chicos, iba a todos los actos. Formó un vínculo muy fuerte con la comunidad educativa”, relató Celeste en diálogo con Info Región.







En el año 2013, obrar solidario de López fue reconocido como Ciudadano Ilustre del distrito. “La placa se la entregaron el 13 de noviembre del 2013, a sus 80 años, tenía una emoción incontenible, fue un orgullo enorme”, recordó su hija.