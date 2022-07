“No voy a parar hasta verte muerta”, la amenaza a una joven de Lomas de Zamora

“Te voy a apuñalar hasta verte muerta”. La advertencia llega por un mensaje de Facebook. Maribel Sánchez es una joven que vive en Lomas de Zamora y tiene miedo. Los mensajes siguen llegando, pese a que ya realizó la denuncia, desde diferentes cuentas y su vida es un calvario.

“Acordate como murió Úrusla, Candela, Ángeles. Así vas a terminar, reventada, como lo sueño todas las noches. Te voy a hacer mierda Maribel y te juro que no vas a respirar más”, dice uno de los tantos mensajes que recibe desde hace algún tiempo. En todos, o casi todos, este acosador le advierte que no hable, que no cuente lo que pasa y que no denuncie porque “más loco” se pone.

El miedo es real, además de los mensajes, este hombre sigue sus paso y le da ejemplos concretos para que ella no se sienta segura en ningún lado. “Te vi hoy, te tomaste el 318, no me quedo de brazos cruzados en mi casa, te persigo por todos lados y mi familia me defiende por más que me denuncies. No voy a parar hasta verte muerta”, dice. “Estás sola en esto, nadie te va a cuidar. No sabés con quién te estás metiendo, no voy a ir preso por amenazas, entendelo. Sos una hdp que odio con toda mi alma”, apunta desde otra cuenta.

Son varias las cuentas de Facebook que llevan su nombre, le hace un pequeño cambio agregándole un número detrás del nombre. El mensaje más aterrador, quizá, es el que le cuenta cómo pretende matarla. “Anoche soñé con vos, estábamos en un descampado y te apuñalaba por todos lados hasta que no respirabas más“.

Maribel, que tiene 25 años, contó a Info Región que todo comenzó cuando este hombre, identificado como Cristian Sotelo, se “obsesionó” con un femicidio que tuvo lugar en Rojas. Precisó que amenazó a otras chicas antes pero ahora vive el tormento en carne propia.

Hoy, ella trata de continuar con su vida normal, pero el temor a que suceda algo es inevitable. Realizó la denuncia en los Tribunales de Lomas de Zamora por “hostigamiento y amenazas”, que fue remitida a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3. “Tiene muchas denuncias”, contó la joven, que tiene el botón antipánico de la App de Alerta Lomas, herramienta que brindaron en la casa Fátima Catán, que se dedica a ayudar a mujeres en situación de violencia de género.

Según las fuentes consultadas, ambos jóvenes -denunciado y víctima- tienen retraso madurativo. Por el momento, la Justicia no tomó temperamento alguno con el hombre.