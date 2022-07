Un hombre mató a la perra del vecino en Lanús

"Lola no murió, la mataron y de la manera más cruel, de un tiro y sin reparo alguno", advirtió Aldana.

Un hombre mató a la mascota de un vecino de un disparo. Fue detenido pero el barrio exige que no sea liberado porque tienen miedo. “Lola no murió, la mataron y de la manera más cruel, de un tiro y sin reparo alguno”, advirtió Aldana, quien compartió su vida con la perra.

De acuerdo al relato de la joven, Lola salía todas las mañana con su padre, para acompañar a su madre al trabajo. “Siempre hacían lo mismo, abría la puerta y ella salía primero, después él”, explicó. Ayer, la escena se tornó trágica. Un hombre, que vive en las inmediaciones, le disparó y la mató.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un hombre de 82 años, señalado por los vecinos como “un violento”. De hecho, dos mujeres advirtieron que las insultaba cuando pasaban por la casa e incluso una de ellas, Virginia, precisó que llegó a apuntarle con un arma en la cabeza.

Cuando los efectivos lo detuvieron, el hombre les indicó que tenía dos armas en su casa, una escopeta y una pistola semiautomática. Ambas fueron secuestradas en el domicilio de De la Cruz al 200.

La causa, caratulada como “tenencia de arma y maltrato animal”, está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

“Escribo estas palabras con el corazón roto, Lola no era mi mascota era mi familia. Quien la conocía sabía que era el ser más bueno y noble de este mundo, fue mi compañera de vida, de estudio, de alegrías y de tristezas.. y hoy me toca despedirla. Lola no murió, la mataron y de la manera más cruel, de un tiro y sin reparó alguno”, advierte el mensaje de Aldana.

En ese sentido, señala: “No sabemos si el tiro era para mi papá o para la perra, solo sabemos que hoy nos arrebató una parte de nuestra vida“. “Este hombre es nuestro vecino, no es la primera vez que hace algo similar. Hace muy poco tiempo le disparo al perro de una vecina y casi mata a la hija, también amenazó de muerte a otra señora y ya tiene un sin fin de denuncias”, apunta.