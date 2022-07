La dirigencia de Lanús le respondió a Acosta

Mientras Frank Kudelka se prepara para asumir al frente del primer equipo de Lanús que naufraga en el fondo de la tabla del certamen la Liga Profesional, tras el empate entre Lanús y Vélez, uno de los ídolos del club encendió la mecha y exhibió los desencuentros entre los referentes del plantel y la dirigencia granate.

En el pospartido y ante la TV, Acosta no sólo respaldó a su hermano Rodrigo como entrenador del primer equipo sino que se refirió a la llegada de Kudelka y envió un mensaje demoledor a la dirigencia a la que le reclamó que “no se equivoquen más.

“No estoy de acuerdo con que Rodrigo (Acosta) no siga porque sé cómo trabaja. Pero vamos a estar a muerte con el que venga. Porque el escudo está por encima de todos los nombres: por sobre mí, por sobre mi hermano, por sobre el Pepe Sand y, principalmente, por sobre los dirigentes. Ellos sabrán lo que hacen, espero que no se equivoquen más. Si tomaron esta decisión, que sea lo mejor para Lanús”, subrayó Acosta.

"YO HAGO UNA APUESTA POR MI HERMANO. Y BUENO LO QUE DECIDAN LOS DIRIGENTES, ESPERO QUE NO SE EQUIVOQUEN MÁS Y SEA LO MEJOR PARA LANÚS." Picante el Laucha Acosta tras el empate ante Vélez sobre el futuro DT del Granate… pic.twitter.com/DgxRvRHpLQ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2022

Desde la dirigencia, el presidente de Lanús, Luis María Chebel, llegó este mediodía cuando en declaraciones radiales consideró que las palabras de Acosta fueron “desafortunadas”.

“Tiene mucho que ver que el partido recién había terminado, donde los chicos metieron mucho. Todos somos parte del club y tiramos para el mismo lado. La defensa de Lautaro a su hermano es lógica y está bien. Pero lo que él dijo no es el reflejo de lo que venimos hablando con Rodrigo. Él sabía que un técnico iba a venir. Cada uno habla y dice lo que le parece”, sostuvo.

Con la intención de bajar el tono del conflicto, Chebel admitió que “quizás” no tomaron “las mejores decisiones”, y que eso explica que Lanús ocupe la anteúltima plaza: “No quiero meterme en polémicas, no me gusta, la verdad. Nosotros como directivos tenemos que ser más cautos a la hora de declarar. Si tengo que hablar con el Laucha, lo haré en el ámbito oportuno. Los medios no son un buen lugar para transmitir. Las cosas se solucionan puertas adentro“, indicó.

Por otra parte, aseguró que la llegada de Frank Kudelka a Lanús es “inminente” y explicó que están “intercambiando contratos”

“Nos pareció muy viable su proyecto. Es un buen momento para que él venga a trabajar con nosotros. Estamos terminando de definir un par de cuestiones”, finalizó.