Con 10, Lanús empató en su casa ante Velez

Lanús y Vélez igualaron esta noche 2 a 2 en el Néstor Díaz Pérez en un partido válido por la novena fecha del Torneo Binance de la Liga Profesional de Fútbol y en el que los de Liniers se pusieron dos veces en una ventaja que no supieron aguantar.

El Granate, con su nuevo entrenador, Frank Kuedelka, en la tribuna lo empató con diez hombres tras la expulsión de Mateo Sanabria.

Lautaro Acosta y Franco Ortellado marcaron los goles del Granate, mientras que Máximo Perrone y Leonardo Jara anotaron para los de Liniers en un encuentro que si bien le sirvió a Lanús para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, no lo alejó del fondo de la tabla.

#Video UN EMPATE QUE NO LES SIRVE: Lanús y Vélez igualaron 2-2 por la novena fecha de la #LigaProfesional. ¡Mirá acá el resumen! https://t.co/tUm6Yuc9WT — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2022

Tras el encuentro, el referente granate Lautaro Acosta defendió al DT interino, su hermano, Rodrigo, y no ocultó su malestra contra la dirigencia: “Yo hago una apuesta por mi hermano. Y, bueno, que sea lo que decidan los dirigentes, espero que no no se equivoquen más y que sea lo mejor para Lanús.”

Síntesis del partido

Lanús (2): Fernando Monetti; Matías Vera, Matías Pérez, Franco Ortellado y Julián Aude; Raúl Loaiza, Maximiliano González y Lautaro Acosta; Franco Orozco, José Sand y Mateo Sanabria. DT: Rodrigo Acosta.

Vélez (2): Lucas Hoyos, Leonardo Jara, Diego Godín, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Máximo Perrone, Santiago Cáseres, Lucas Janson y Julián Fernández; Walter Bou y Abiel Osorio. DT: Alexander Medina.

Goles PT: 38m. Máximo Perrone (V). Goles ST: 9m. Lautaro Acosta (L), 25m. Leonardo Jara (V), 28m. Franco Ortellado (L)

Cambios ST: 19m. Leonel Di Plácido por Vera (L), 20m. Lucas Pratto por Bou (V) y Nicolás Garayalde por Perrone (V), 26m. Samuel Careaga por Orozco (L) y Brian Blando por Sand (L), 29m. Luca Orellano por Fernández (V) y Santiago Castro por Osorio (V), 39m. Joel Soñora por Cáseres (V)

Amonestados: Loaiza, González (L); Perrone, Osorio, Ortega y Gómez (V).

Expulsado ST: 17m. Sanabria (L).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.