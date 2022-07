Vecinos de Lanús piden informes por olores nauseabundos y contaminación

Vecinos de Lanús denuncian olores nauseabundos y piden informe sobre empresas contaminantes. Un grupo en Facebook permite compartir experiencias, inquietudes y las formas de denunciar. Además, se reunieron con el concejal del Frente de Todos, Agustín Balladares, con el objetivo de acompañar el pedido de informe de ese bloque en el Concejo Deliberante.

“Cansados de no saber qué respiramos cuando vienen olores nauseabundos, se creó este grupo con el fin de unirnos y organizarnos para hacer un reclamo masivo”, advierte la presentación de la Asamblea Vecinal Campomar. “No sabemos si es tóxico, si nos están matando de a poco“, advierte el grupo, que le pide a la comunidad no acostumbrarse a vivir de esta forma.

De hecho, dan a conocer el paso a paso para realizar la denuncia ante Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo). También indican cómo realizar la denuncia ante la Municipalidad de Lanús. Se debe enviar un mensaje al Whatsapp al +54 9 11 5914-78262. “Tiene que ser de 8hs a 18 horas, si es fuera del horario, al día siguiente podes mandarlo”, advierten.

“Hace tiempo que la asamblea vecinal Campomar viene peleando por sus derechos. En este caso, derecho básico universal; el de vivir en un ambiente sano. Hay días que no se puede salir a la calle de los olores nauseabundos y contaminantes que erosionan la vida de toda una comunidad. Ayer recibimos en el Concejo Deliberante a la asamblea que nos trajo cientos de firmas de vecinas y vecinos para adherir al pedido de informes que le solicitamos al Ejecutivo, donde pedimos explicaciones sobre las habilitaciones y el funcionamiento de estas industrias contaminantes”, explicó el concejal Balladares.