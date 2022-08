Quisieron linchar a un hombre por acosar a un adolescente en Lomas de Zamora

Vecinos de Lomas de Zamora quisieron linchar a un hombre denunciado por acosar a un adolescente en la Plaza Steinberg de Temperley, en el partido de Lomas de Zamora. El padre del joven contó que el sujeto le ofreció 100 pesos “si era bueno” y le pidió que se acercara al auto.

“Mi hijo me llamó por teléfono muy nervioso y molesto, me contó lo sucedido, me dijo que lo llamó y le dijo que si se quería ganar 100 pesos“, explicó Sergio, el padre del joven, y aclaró que en el momento en el que todo sucedió, estaba tomando cerveza.

El relato de Sergio, en declaraciones a C5N, genera impotencia. Su hijo estaba en la plaza cuando este hombre le dijo que “era bonito” y le pidió que se acerque al auto. “Le ofreció 100 pesos si era bueno”, explicó.

Cuando Sergio llegó, arremetió contra este hombre y le reclamó explicaciones, junto a otras personas. Uno de los presentes tomó su celular y grabó un video, que rápidamente comenzó a circular en redes y provocó que más personas se sumaran a la denuncia.

El momento de mayor tensión, según se puede ver en el video, es cuando varios hombres intentan sacar al hombre del auto. “Amaga a agarrar un arma envuelta en un paño verde”, explicó Sergio, pero finalmente el hombre no estaba armado y fue aprehendido por la Policía. Fue trasladado a la Comisaría de Villa Galicia.

El padre del adolescente que denunció el acoso explicó que en la zona “hay chicos todo el tiempo” porque hay varias instituciones educativas en la zona y la plaza convoca a la juventud a reunirse. Este espacio verde está ubicado a pocas cuadras del hospital interzonal Luisa Cravena de Gandulfo y del centro comercial de Lomas de Zamora.

Vecinos advirtieron que este hombre “se queda siempre mirando a los chicos en la plaza” y recorre otros espacios verdes del distrito.