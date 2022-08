Moyano contra Tombolini: “Si dijo que la inflación es una percepción es un inútil”

El dirigente camionero y uno de los tres secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, fustigó hoy al flamante secretario de Comercio, Matías Tombolini, por sus declaraciones en las que sostuvo que la suba de precios en los alimentos responden a una cuestión de “percepción”.

“No lo escuché, pero si Tombolini dijo que la inflación es una percepción es un inútil. Salí a la calle, hermano, y fijáte cómo están los salarios de los laburantes. Uno que está permanentemente en las calles, asambleas y empresas ve las necesidades de la gente”, cuestionó Moyano en declaraciones radiales.

Moyano respondió así a los dichos del economista que responde a Sergio Massa quien sostuvo: “Las frutas y verduras tienen un componente de orden estacional. Allí es importante entender que, muchas veces nos pasa, depende lo que compremos, uno ¿En qué se fija? ¿En lo que aumenta igual o menos que la inflación, o en lo que aumenta más que la inflación? En lo que aumenta más. Entonces, ¿Qué te parece? Que todo aumentó más. Hay una cuestión de percepción que juega ahí”.

“Es terrible lo que se está viendo con el tema del aumento de precios. Nosotros hacemos responsable directamente a la especulación de los empresarios, pero también vemos que el Gobierno no tiene la dureza, esa fortaleza para pedirles que se dejen de joder y que no le roben más el plato de comida a los argentinos para tratar de darle una vuelta. Lo que vemos es que no tiene esa fortaleza para enfrentar a estos tipos”, lamentó el gremialista.

Acerca de la movilización anunciada para este miércoles por la CGT y que contará con el aval de sectores de la coalición oficialista, Moyano señaló que la protesta “no es ni a favor ni en contra del Gobierno” y que servirá, también, para que el Ejecutivo fortalezca su postura frente a los empresarios que “no son solidarios” y aclaró que la convocatoria es contra “los remarcadores de precios y especuladores” y el alza inflacionaria.

En ese sentido precisó que su gremio portagonizará durante ese jornada un acto previo junto al Frente Sindical en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, y denunció a los empresarios nucleados en AEA: “Que se dejen de joder con los aumentos de precios diarios. Sabemos quienes son los productores de alimentos, Arcor, la Sociedad Rural, son los que siempre aprovechan estos momentos de crisis para seguir ganando dinero”, disparó.

“La marcha, lo dije hace tres meses, la anunciamos cuando, en un congreso de AEA, el dueño de una cadena de supermercados, La Anónima, se reía al decir que remarcaba los precios todos los días contra la inflación. Es precisamente contra estos tipos que viven ganando de la época de la dictadura, pasando por todos los gobiernos, se la llevan en pala. En una crisis mundial, y en nuestro país, los tipos no son solidarios como deberían ser“, explicó el vicepresidente de Independiente.

Moyano aseguró que la movilización será “la primera de muchas” dado que “si siguen con esta remarcación de precios van a haber cientos más y también en el interior”.

“No es ni a favor ni en contra del Gobierno. Va a ser un llamado de atención para que el Gobierno se ponga las pilas y controle a estos empresarios, y para denunciar públicamente quienes son estos que están llevando esta remarcación indiscriminada”.