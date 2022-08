Cómo sigue el paro de colectivos y a qué líneas afecta

El conflicto por el reclamo de los empresarios colectiveros de cobrar las compensaciones y que motivaron las restricciones del servicio que afectan a miles de usuarios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) seguirá adelante esta semana según anunciaron desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

En ese sentido, el presidente de la entidad, José Troilo, confirmó que la medida de fuerza seguirá este lunes 22, con reducción de los servicios hasta un 30 por ciento. “Es un reordenamiento de los servicios que podemos dar en relación a los recursos que tenemos”, explicó en declaraciones radiales en las que adelantó que desde mañana se reducirá “en algo los servicios”.

Al respecto, se estima que las frecuencias se reducirán entre un 20 y un 30 por ciento de los servicios habituales y que seguirá la restricción entre las 22 y las 5 de la mañana hasta que se resuelva el conflicto generado por la demora en los giros de las compensaciones tarifarias que empezó a principios de julio y que según los empresarios los obliga a seguir recortando prestaciones para compensar costos.

“Hay un retraso en los ingresos”, afirmó Troilo quien detalló que el Estado mantiene con las empresas una deuda de 17 mil millones de pesos, aunque reconoció que hubo un pago en el orden de los $900 millones. Y explicó: “Lo que consumimos es mucho más, eso no alcanza ni para el combustible, los insumos aumentaron mucho de precio, las empresas no pueden soportar más los atrasos y muchas están recibiendo intimaciones de AFIP por no poder pagar las cargas sociales”.

Desde el Ministerio de Transporte se comprometieron a transferir en un plazo de 24 horas unos $2.100 millones en concepto del monto atrasado en julio, aunque no fue suficiente para las compañías y así decidieron avanzar con el paro nocturno. La huelga fue acordada entre la CEAP y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).

En porcentajes, el aporte del pasajero es el 13 por ciento que necesita una empresa para circular mínimamente y el 87 restante lo paga el Estado por lo cual el retraso complica la operatoria.

Troilo y remarcó que el pasaje de colectivo en el AMBA hoy “debería estar en $160”, aunque admitió que un boleto de cien pesos podría ser el inicio de la solución del conflicto.

Qué líneas reducirán sus servicios

La protesta afecta a las siguientes líneas: