El déficit comercial no deja de crecer y en julio fue de US$437 millones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó esta tarde que para el séptimo mes del año, el intercambio comercial registró un déficit de US$ 437 millones, un resultado que surge a partir de las cifras que indican que las exportaciones alcanzaron a US$ 7732 millones -un incremento interanual del 7,2%-, mientras que las importaciones sumaron US$ 8210 millones -un alza del 43,7%- en la comparación con el mismo mes de 2021.

Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) las exportaciones de julio que determinaron las principales diferencias respecto a igual mes del año anterior fueron: maíz en grano, con un incremento de US$188 millones; carne bovina, congelada, deshuesada (US$141 millones); harina y pellets de la extracción del aceite de soja (US$115 millones); carbonato de litio1; y trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra (US$43 millones).

Por otra parte, cayeron las ventas al exterior de biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso; porotos de soja, incluso quebrantados, excluidos para siembra y aceite de soja en bruto, incluso desgomado, entre otras bajas.

#DatoINDEC

Comercio exterior: en julio de 2022, la exportación creció 7,2% interanual, y la importación, 43,7%. La balanza arrojó un déficit de US$ 437 millones https://t.co/LwW9PeEuuJ pic.twitter.com/UmFW5oTMNi — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 22, 2022

Avanzaron las importaciones

El valor de las importaciones de julio de 2022 fue 43,7% superior al registrado en igual mes del año anterior. Este aumento fue de US$2495 millones. Las cantidades crecieron 12,4% y los precios, 27,8%. Se destacaron especialmente las compras de combustibles y lubricantes elaborados, que reflejaron la mayor variación e incremento en valores absolutos de todos los subrubros (US$1368 millones).

En relación con los productos importados, en este período se destacaron aumentos en las compras de gas natural licuado (US$594 millones); gasóleo (US$524 millones); gas natural en estado gaseoso (US$155 millones); y gasolinas, excluidas de aviación (US$93 millones), entre otras subas.

También se reportaron menos compras en productos como vacunas para medicina humana acondicionadas para la venta por menor; porotos de soja, incluso quebrantados, excluidos para siembra; y semielaborados de hierro, acero sin alear.

El intercambio con los socios comerciales

Por otro lado, el INDEC explicó que teniendo en cuenta la suma de exportaciones e importaciones en los primeros siete meses del año, los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Estos tres socios en conjunto absorbieron 27,5% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 53,3% de las importaciones.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$6967 millones y las importaciones, US$9448 millones. El saldo comercial fue deficitario en US$2481 millones.

Las exportaciones a China sumaron US$3568 millones y las importaciones, US$10.150 millones y el déficit comercial fue de US$6582 millones.

Las exportaciones a Estados Unidos sumaron US$3800 millones de dólares y las importaciones alcanzaron US$6847 millones, lo que arrojó un saldo negativo de US$3047 millones.