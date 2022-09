Kicillof: “Es repugnante quien trata de hacer un uso político con lo que ocurrió”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó hoy que es “repugnante quien trata de hacer un uso político con lo que ocurrió” haciendo referencia al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado jueves.

En el marco de la inauguración de un jardín de infantes en el partido de Colón, Kicillof dijo que no hay “forma mas potente para transformarle la vida y el futuro de los habitantes que hacer una nueva escuela, una nueva universidad, una institución educativa”.

Además, remarcó que “era profundamente injusto que algunos bonaerenses tengan rutas, tengan cloacas, tengan escuelas y que otros no puedan ni entrar en su ciudad“. En este sentido, agregó que “dijimos que nuestra prioridad era que no hubiera municipios de primera ni municipios de segunda”.

Por otro lado, hizo hincapié en el ataque que sufrió Cristina el pasado jueves, y dijo que es “estremecedor que en un país le gatillen en la cara la vicepresidenta”. Y agregó que hay algunos que “quieren minimizar o echarle la culpa a otros” y que “dicen que son inventos”.

A su vez, sostuvo que “estamos ante una conmoción tan grande y enorme que nadie puede hacerse el distraído, no importa las antipatías que se tengan, con lo que ocurrió en la Argentina se traspasó una frontera, un limite que nos tiene que hacer reflexionar a todos”. Y agregó: “Es repugnante quien trata de hacer uso político con lo que ocurrió”.

En esa línea, señaló que “a aquel que no tiene la posibilidad de reflexionar y hacer una autocritica, desde el Gobierno de la provincia decimos no a la violencia física, a la verbal, no al odio, el odio hay que erradicarlo de los discursos políticos, negar o echar al otro no es por donde tenemos que transitar“.