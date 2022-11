Abandonaron a una bebé de 7 días en la puerta de un colegio en Burzaco

Una bebé de pocos días fue abandonada en la puerta de un colegio, en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown. Una auxiliar fue quien la encontró adentro de una cartera de mujer en la puerta de entrada.

El hallazgo sucedió el lunes a la mañana, cuando una mujer se dirigió a la puerta de entrada de la escuela N°46, ubicada en Acosta Villafañe & José María Gutiérrez, y se encontró con una cartera de mujer colgada en la reja de entrada. Al abrirla, vio que adentro estaba la bebé de solo siete días de vida.

Inmediatamente, la mujer dio aviso a la Policía y ambulancia, quienes al llegar constataron que la pequeña se encontraba en buen estado de salud. Después, la trasladaron al Hospital Arturo Oñativia, de Rafael Calzada.

La directora de la escuela, Graciela, en diálogo con un medio televisivo contó que la encontraron alrededor de las 7.30 cuando ingresaban los alumnos al colegio. Y agregó que las enfermeras del hospital le pusieron el nombre Lucía.

Por su parte, Helio Navarro, el director del hospital donde está internada la bebé sostuvo que está muy bien de salud y pesa 2.900 kg. “Suponemos que tiene una semana de vida y pareciera que fue un parto domiciliario por la forma en que estaba el cordón”, señaló.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lomas de Zamora.

ENCONTRARON A UN BEBÉ EN LOMAS DE ZAMORA

Un bebé de alrededor de diez días que fue abandonado en el barrio lomense de Olimpo frente a una iglesia y adentro de una bolsa de tela fue rescatado por Belén Gutiérrez una joven mamá a la que una vecina le advirtió que escuchó que debajo de un auto se oía un llanto.

“Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté”, explicó Belén a una señal de noticias a la que le contó cómo encontró a Jesús, un niño abrigado pero de llanto desconsolado.

Tras tomarlo en sus brazos, el niño dejó de llorar y Belén comenzó a pedir ayuda: “Le decía a la gente que llame a la policía, que era un bebé en serio, que estaba vivo”.

Entre quienes llegaron estaba Antonella, una amiga de Belén, quien abrió su casa donde Belén, que es mamá de una nena de un año, amamantó a Jesús mientras esperaban a la Policía y los feriantes del lugar le arrimaban ropa y abrigo.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, explicaba la nota que estaba junto al chiquito.

Tras la llegada de la policía fue trasladado al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora donde los médicos indicaron que Jesús no tenía 48 horas de vida sino al menos diez días y ya había perdido su cordón umbilical.

“No caigo, no puedo llorar. En ese momento no lo pensé, lo agarré y lo único que se me vino a la cabeza fue darle la teta”, contó Belén.