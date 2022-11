Alberto Fernández se reunió con la titular del FMI en Indonesia

El presidente Alberto Fernández afirmó que mantuvo una “muy buena” reunión en Bali con la titular del FMI (Fondo Monetario Internacional), Kristalina Georgieva, a quien le volvió a pedir que se bajen los sobrecargos que los países más endeudados vienen pagando.

“En este G20 logramos que se mantenga el mismo reclamo que habíamos logrado en el G20 de Roma: que se revisen los sobrecargos que los países más endeudados están pagando; son tasas muy altas que no tienen ninguna explicación lógica. Lo hablamos con Kristalina y ella planteó que está dispuesta a llevar el tema al directorio. Hay que dar pelea para tratar que el tema salga”, dijo Fernández en declaraciones a Radio 10 desde Bali.

Por su parte, Georgieva señaló: “Es muy importante que la Argentina mantenga el rumbo tal como lo hizo tan exitosamente durante los últimos meses”.

Pleasure to meet with 🇦🇷 President @alferdez and Minister @SergioMassa on the sidelines of #G20Indonesia. Discussed most pressing global challenges, including impact of war in Ukraine. Welcomed their continuing strong efforts to support stability and growth in Argentina. pic.twitter.com/fjCW7smqYV