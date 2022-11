Lionel Messi: “Seguramente sea mi último Mundial”

El capitán de la Selección, Lionel Messi, brindó una conferencia de prensa, de cara al debut de Argentina en el Mundial de Qatar. “Seguramente sea mi último Mundial”, aseguró. Las principales frases.

“Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos”, aseguró el capitán de la Selección en la rueda de prensa. “La edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequeños detalles que antes quizá no veía. Hoy me fijo más en todo, disfrutar está por encima de todo”, completó.

En ese marco, planteó: “Es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre, y eso es lo que intenté hacer hasta este momento. No hice nada especial, me cuidé cómo hice siempre en mí carrera”.

“Me siento muy bien físicamente, la verdad es que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. El otro día me entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro”, sostuvo, y llevó tranquilidad a todo el país que espera por el debut de la Selección en Qatar.

Remarcó el apoyo a la albiceleste. “Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desee que seamos campeones. Soy un agradecido por el cariño que recibí durante toda mi carrera”, reflexionó.

El entrenamiento

Falta solo un día para el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022 y el director técnico, Lionel Scaloni, ultimó detalles de cara al partido con Arabia Saudita. Las fotos del último entrenamiento de la Selección.

El entrenamiento de hoy, abierto los primeros 15 minutos para la prensa, comenzó con todo el plantel dividido en dos grupos para realizar trabajos de coordinación y reacción y siguieron con ejercicios de pases y posicionamiento. Todo comandado por el preparador físico Luis Martín.

En la continuidad de la práctica y bajo la mirada de todo el cuerpo técnico, los futbolistas efectuaron diferentes circuitos de pases y definición.

La presentación de la Argentina en el Grupo C del Mundial será este martes a las 7.00 en el estadio Lusail, la sede más grande con capacidad para 80 mil espectadores.

PROGRAMA DE PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL GRUPO C



Martes 22 de noviembre

7.00 Argentina – Arabia Saudita, en Lusail Stadium



Sábado 26 de noviembre

16.00 Argentina – México, en Lusail Stadium



Miércoles 30 de noviembre

16.00 Argentina – Polonia, en 974 Stadium